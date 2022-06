Frogger and the Rumbling Ruins é lançado no Apple Arcade

Frogger é provavelmente familiar para a maioria da galera dos anos 2000. O jogo do sapinho fascinou muitas pessoas há décadas e, agora, ele desembarca em uma nova aventura em Frogger and the Rumbling Ruins, já disponível no Apple Arcade.

Felizmente, Frogger não tem que atravessar obstáculos em ruas/avenidas em sua nova aventura — e sim descobrir um mundo com inúmeros templos em busca do tesouro de uma antiga tribo de sapos.

Em Frogger and the Rumbling Ruins, os jogadores podem esperar navegar por terrenos complicados, evitando armadilhas perigosas e inimigos enquanto tenta resolver quebra-cabeças 3D.

Os jogadores também descobrirão segredos escondidos e tesouros raros — além de ter que lutar contra grandes chefes enquanto se aventuram nas ruínas. Em suma, o jogo não é muito mais do que um grande quebra-cabeça 3D — o qual, graças à ótima apresentação, ganha uma enorme atmosfera.

E o escopo inicial também parece ser muito bom: são mais de 100 níveis com diferentes armadilhas e desafios — ou seja, motivos suficientes para você se divertir bastante neste fim de semana!

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

