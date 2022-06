★ NordVPN ganha proteção contra ameaças; economize até 67% na assinatura!

Proteger a sua conexão com a internet hoje em dia é algo fundamental. Uma boa VPN atualmente pode resolver muitos desses problemas — seja para manter a sua privacidade digital ou contornar proibições em países com leis opressivas e/ou regiões geográficas (algo muito útil para plataformas de streaming).

Nós recomendamos a NordVPN por uma série de motivos, mas recentemente ela ganhou mais um recurso que serve para dar ainda mais destaque para essa que é uma das melhores VPNs do mercado.

Agora, a NordVPN tem proteção contra ameaças, que promete colocar uma barreira entre o usuário e malwares, rastreadores e anúncios intrusivos — e tudo isso sem precisar pagar a mais pela sua assinatura e sem softwares extras.

O que é a proteção contra ameaças da NordVPN?

Uma VPN por si só já é é uma excelente forma de aumentar a sua segurança e a sua privacidade online. Ela oculta o seu IP, a sua localização física e protege o seu tráfego de dados contra bisbilhoteiros e vários ataques cibernéticos.

Mas a ferramenta avançada de proteção contra ameaças da NordVPN vai além disso na sua segurança digital. Ela neutraliza as ameaças cibernéticas antes que elas possam causar qualquer dano real ao seu dispositivo. A ferramenta de proteção contra ameaças torna a sua navegação mais segura e tranquila. Ela ajuda a identificar arquivos infectados por malwares, impede que você acesse sites maliciosos e bloqueia rastreadores e anúncios intrusivos no local.

Após ativar a ferramenta proteção contra ameaças nas configurações do aplicativo da NordVPN, ela protegerá a navegação, mesmo quando você não estiver conectado a um servidor de VPN.

Bloqueie malwares

As ameaças à segurança de TI estão por toda parte. Quando você acessa sites suspeitos na internet ou clica em anexos de emails, eles podem infectar o seu dispositivo com malwares. Os seus dispositivos podem se danificar, os seus dados confidenciais podem ser coletados ou, até mesmo, permitir que criminosos invadam as suas contas bancárias.



A proteção contra ameaças da NordVPN protege você contra malwares de várias maneiras diferentes. Ela evita que você visite acidentalmente sites maliciosos, restringe o seu acesso e envia alertas de mensagem. A proteção contra ameaças também verificará todos os arquivos baixados. Se detectar malware no arquivo, ele o excluirá imediatamente, antes que o conteúdo possa causar qualquer dano ao seu dispositivo.

Evite o rastreamento intrusivo

Navegue pela internet sem deixar vestígios. Os sites que você navega estão cheios de rastreadores de terceiros que coletam informações sobre o que você faz online. Essas informações são usadas para criar o seu perfil digital e, em seguida, veicular anúncios intrusivos ou preços injustos com base nas suas compras anteriores.



Enquanto uma VPN altera o seu IP e criptografa os seus dados para proteger você contra esse rastreamento, a ferramenta de proteção contra ameaças vai além. Ele bloqueia rastreadores para que você possa desfrutar do mais alto nível de privacidade.

Evite anúncios maliciosos

Todos nós já passamos por isso: você clica em um anúncio em uma página e, em seguida, começa a visualizar dezenas de anúncios e popups por todo lado. Os vídeos de reprodução automática sintonizam o seu podcast ou música favorita. Eles não são apenas irritantes: pior ainda, alguns podem até conter malwares.



Mas com a ferramenta de proteção contra ameaças, você não precisar se preocupar com isso. Ela interrompe esses anúncios intrusivos e maliciosos antes mesmo que eles tenham a chance de se carregar. Isso não apenas torna a sua experiência de navegação mais segura, mas também melhora o carregamento do site que você está visitando para você poder desfrutar de uma experiência de navegação sem interrupções.

Segurança cibernética sempre ativa

Proteja-se. Sempre. Você não precisa se conectar a um servidor de VPN para que a ferramenta de proteção contra ameaças continue protegendo você. Acesse o menu de configurações do seu aplicativo para ativá-la e aproveite um nível mais alto de segurança sempre que estiver online.

Esteja no controle da sua “higiene digital”

A proteção contra ameaças não se limita a melhorar a sua segurança online e a sua experiência de navegação. Todos os anúncios bloqueados, rastreadores, sites maliciosos e arquivos infectados por malwares aparecerão em um resumo de proteção de sete dias. Você pode analisar os seus dados e observar quais sites devem ser evitados no futuro.

Compatibilidade

A proteção contra ameaças da NordVPN funciona nos navegadores Chrome, Safari, Edge e Firefox. Depois de ativar o recurso no seu aplicativo (macOS ou Windows), ele funcionará mesmo que você não esteja conectado a um dos servidores da NordVPN.

A proteção contra ameaças da NordVPN é um serviço de antivírus?

Não. A NordVPN deixa claro que esse ainda não é o caso. Ainda assim, a empresa quer tornar a internet um lugar mais seguro para os usuários, então criaram a proteção contra ameaças.

Ela não funciona da mesma forma que um software de antivírus, mas mantém a sua segurança online, bloqueando rastreadores, anúncios irritantes e perigosos, verificando se há ameaças nos seus arquivos baixados e se certificando de que você não visite um site mal-intencionado. Se você já estiver usando uma VPN e não quiser investir em um software antivírus adicional, a proteção contra ameaças é uma ótima maneira de proteger os seus dados e dispositivos contra malwares.

Se você já é assinante da NordVPN, já tem o recurso de proteção contra ameaças disponível, sem pagar mais nada por isso. Agora, se você não é assinante da NordVPN ou usa outra VPN que não conta com um recurso do tipo, vale a pena experimentar aproveitar esse lançamento para experimentar a NordVPN — que atualmente é usada por 14 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo!

Os planos estão com 60% de desconto ou mais (podendo chegar a 67%), saindo a partir de R$11,90/mês (pagamento de R$285,60 para dois anos de serviço). Se você assinar, usar e não gostar, tem até 30 dias para pedir um reembolso — ainda que isso seja bem difícil de acontecer, já que estamos falando de uma das melhores VPNs do mercado. 😉

