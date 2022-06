Número de downloads para figurar no topo da App Store cresce

Para que determinado aplicativo chegue ao topo dos mais baixados da App Store, é necessário mais do que ter simplesmente o maior número de downloads, visto que a Apple utiliza um algoritmo fechado com outros critérios para definir a ordem em que os apps aparecem no ranking da loja oficial de aplicativos do iOS/iPadOS.

Porém, certamente o número bruto de downloads é o fator primordial nessa contagem, de modo que de nada adiantaria um aplicativo se dar bem nos outros critérios analisados pela empresa caso não tivesse uma boa base de usuários. Mas quantos downloads os apps precisam registrar atualmente para chegar ao topo? Bem, um relatório da Sensor Tower respondeu essa e outras perguntas.

De acordo com o estudo, atualmente um aplicativo comum — o que exclui os classificados como jogos — precisa atingir 156.000 downloads em média (diariamente) para chegar ao primeiro lugar no ranking da App Store. O número, que é referente aos Estados Unidos, é 37% maior do que a média de 2019, quando eram necessários 114.000 downloads.

Não é tão difícil entender o porquê de esse número ter crescido tanto em apenas três anos. Com a pandemia da COVID-19, os smartphones se tornaram ainda mais um acessório central na vida das pessoas, o que de certa forma saturou o mercado de downloads de aplicativos das mais variadas categorias.

Para se ter uma ideia, o número de downloads necessários para atingir o topo foi ainda maior em 2020, quando bateu o recorde. Naquele ano, um app precisava ser baixado, em média, 185.000 vezes por dia — um aumento de 62% em relação a 2019, no período pré-pandemia.

Porém, há um caminho quase oposto quando olhamos para os dados referentes ao Google Play. Embora o número de downloads necessário para um app ficar no topo da loja de aplicativos do Android tenha subido 5% de 2019 para 2020, quando comparamos os dados do ano pré-pandemia com os de 2022 houve uma queda de 37% — de 83.000 para 56.000.

E para entrar no Top 10?

A Sensor Tower também analisou o número de downloads necessário para que um app entre no Top 10, desconsiderando sua posição dentro dessa pequena janela. Nos iPhones, um aplicativo que não seja um jogo precisa de 52.000 downloads diários para atingir essa marca, o que representa um aumento de 2% em relação a 2019 (quando eles precisavam de 51.000).

Novamente, há um caminho na direção contrária quando comparamos esses números com os dados referentes ao Android. No sistema operacional do Google, são necessários 29.000 downloads para entrar no Top 10 em 2022, uma queda de 9% em relação a 2019 (quando eram necessários 32.000).

Não há uma resposta clara para explicar essa diferença entre os dois sistemas operacionais, mas acredita-se que isso pode se justificar pelas táticas específicas adotadas por desenvolvedores para conquistar usuários no iOS após a implementação da Transparência no Rastreamento em Apps (App Tracking Transparency, ou ATT).

Ainda, quando falamos de games especificamente, houve uma queda no número de downloads necessários tanto para entrar no Top 10 quanto para atingir o topo — os números são os menores, historicamente.

Isso pode significar que os games não foram tão importantes quanto os aplicativos tradicionais nesse período e/ou que os usuários já costumam baixar diretamente determinado jogo que desejam e que não fazem tantos downloads de outros títulos apenas para experimentar.

Interessante, não acham?

