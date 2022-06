Satechi lança dock com espaço para SSD pro iMac de 24″

A empresa de acessórios Satechi lançou hoje o USB-C Slim Dock, destinado ao iMac de 24 polegadas. O design do produto encaixa perfeitamente com a base do computador, bem como tem o mesmo tamanho do Magic Keyboard enviado na caixa da máquina.

Parece um acessório oficial de tanta convergência no design — inclusive no material usado para fabricação, que, assim como o iMac, é alumínio. A única exceção é a inscrição da marca do dock do lado direito da peça.

O dock conta com uma porta de saída e uma de entrada USB-C, as quais têm velocidade de até 10Gbps. Também há uma porta USB-A com a mesma capacidade e outras duas que levam o tempo convencional para copiar arquivos. Nenhuma delas consegue carregar dispositivos, servindo apenas para dados. Há, ainda, um leitor de cartões SD.

O legal é que as portas ficam numa posição muito mais confortável para uso, na frente, onde também se usa o teclado e o mouse. O produto faz com que se evite aquele sofrimento de ficar tentando acertar os conectores na parte traseira do iMac.

E não para por aí: um dos maiores diferenciais do acessório é um espaço para SSDs M.2 NVMe ou SATA, na parte de baixo. Dessa maneira, é possível instalar facilmente um disco no iMac e expandir o seu armazenamento. Não se pode, por exemplo, fazer isso alterando o SSD que vem de fábrica no computador, de modo que o dock adiciona essa capacidade.

O acessório está disponível nas cores prata e azul, com tons similares aos respectivos do iMac de 24″. O dock custa US$150, mas está em promoção por tempo limitado. Usando o cupom IMAC20 , você ganha 20% de desconto. Você pode comprá-lo na loja da Satechi.

