WhatsApp testa duplo código de verificação em logins

Vira e mexe, surgem na internet novos golpes destinados a roubar contas de WhatsApp cada vez mais sofisticados. Ontem, por exemplo, falamos aqui sobre uma técnica usada por criminosos capazes de invadir um perfil com apenas uma ligação.

Publicidade

Embora ativar a famosa verificação de duas etapas já seja o suficiente para evitar boa parte desses golpes, o mensageiro mais popular do mundo está trabalhando em um novo sistema de autenticação para impedir qualquer login indesejado, de acordo com o WABetaInfo. Mais especificamente, o serviço passará solicitar um segundo PIN sempre que alguém tentar acessar uma conta em um celular desconhecido.

Como é possível verificar na imagem acima, mesmo que o criminoso consiga fazer o login na conta, ele ainda precisará fornecer um segundo código de verificação enviado pelo próprio WhatsApp para o celular da vítima. Esse PIN, vale notar, só pode ser digitado após um certo período de tempo, dando tempo para vítima note que sua conta possa estar sendo invadida.

A novidade deverá servir como uma segunda camada de proteção para os usuários, evitando que um malfeitor obtenha acesso imediato a uma conta mesmo que a vítima acabe informando o seu PIN original. Para que a medida tenha efeito, entretanto, é necessário que o usuário mantenha a verificação de duas etapas ativada.

Esse código verificação duplo ainda está em desenvolvimento, mas é bastante provável que ele pinte em breve para testadores do WhatsApp no iOS e no Android. Ainda não se sabe, porém, quando essa novidade chegará para o público geral.