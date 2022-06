WhatsApp: todos em um grupo verão resultados de enquetes

Já há alguns meses, temos acompanhado o desenvolvimento do recurso de enquetes em grupos do WhatsApp — uma ferramenta que já existe no Telegram há bastante tempo, vale notar.

Já vimos como será possível criar enquetes em um grupo e como elas aparecem no chat; hoje, o WABetaInfo divulgou novas informações sobre o recurso, desta vez detalhando os resultados das enquetes.

Como visto na imagem acima, todos os participantes de um grupo poderão visualizar os resultados das enquetes. Nesse caso, a opção mais votada é destacada no topo, enquanto as outras opções aparecem abaixo de acordo com a quantidade de votos.

Ainda que seja possível verificar o resultado, o WhatsApp ainda não revela quem selecionou uma opção específica — algo que poderá mudar (ou não), já que o recurso segue em desenvolvimento (inclusive para desktops). Ainda não há informações de quando o recurso será disponibilizado para todos os usuários.