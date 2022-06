App Shakespeare envia uma citação do autor por dia para você

“Ser ou não ser, eis a a questão…”, famosa citação de Hamlet, do icônico escritor William Shakespeare. Esse é um dos trechos mais conhecidos do autor britânico, mas está na hora de irmos além desses clichês e tentarmos entrar mais adiante na obra desse grande construtor de palavras, não acha?

E se você quer fazer isso, mas não está muito afim de realmente ler os livros, o aplicativo Shakespeare é a solução perfeita! Ele conta com diversas obras do escritor disponíveis em inglês, bem como com uma função bastante interessante para os aspirantes à leitura: todos os dias, uma notificação é enviada com um trecho escrito pelo autor de “Hamlet”.

O app é fruto da iniciativa playshakespeare.com, que também conta com uma profusão de conteúdos sobre Shakespeare. Assim como a solução mobile, também há obras do autor, além de documentos históricos, textos discutindo diversos aspectos dos livros e peças. Enfim, um prato cheio para fãs de leitura, em especial desse tipo.

Há uma versão gratuita e outra Pro, que libera ainda mais recursos. Alguns dos disponíveis com o modo mais completo são a possibilidade de fazer notas, sincronizar com o iCloud, usar Atalhos da Siri e ter acesso a mais citações.

Ainda assim, é um aplicativo muito legal para baixar, inclusive a versão gratuita, e ficar recebendo as notificações. Basta definir um horário e pronto, todo dia elas são enviadas. Só é necessário abri-lo de vez em quando, para as citações continuarem chegando.

Quem sabe os trechos diários não transformam você num fã de Shakespeare? 😉