Crie um servidor local com o app WorldWideWeb

A Iconfactory lançou recentemente o aplicativo WorldWideWeb, que permite criar um servidor local pelo Mac, pelo iPad ou até mesmo… pelo iPhone!

O nome do app é uma homenagem a Tim Berners-Lee, que criou o primeiro servidor da história da internet (por isso todos os sites iniciam com www ) em seu computador NeXT. Nós, inclusive, já estivemos numa coletiva de imprensa com ele em uma Campus Party.

Como destacou o MacStories, o diferencial do WorldWideWeb é a simplicidade. Ele conta com apenas duas seções: uma para escolher pastas e outra para gerenciar o servidor. O aplicativo é direcionado a desenvolvedores, suportando sites criados na linguagem HTML. Apesar de não ter muitas funções mais complexas, a interface e o funcionamento são muito simples.

O servidor criado fica disponível em todos os dispositivos conectados à mesma rede Wi-Fi. Isso é proporcionado pelo protocolo Bonjour, que permite a descoberta e a interação entre arquivos e serviços presentes em uma rede. Basta usar a URL criada e acessar o servidor/site gerados.

Um grande mérito do aplicativo é levar essa solução, um lugar comum no Mac, a plataformas móveis, em especial o iPad. Assim, o dispositivo torna-se uma plataforma mais completa para programadores que busquem utilizá-la.

Além disso, ele também permite que desenvolvedores enxerguem melhor como suas criações estão interagindo com interfaces móveis, que hoje em dia dominam o mercado. No Mac, o foco é em como o site aparece para computadores, enquanto se pode verificar como aparece em smartphones e tablets por meio do WorldWideWeb para as respectivas plataformas.

Abaixo, podemos ver um vídeo em que o desenvolvedor Craig Hockenberry, da Iconfactory, faz uma demonstração do WorldWideWeb em diferentes dispositivos.

No futuro, o app tem a chance de se expandir, suportando mais linguagens de programação, por exemplo. A simplicidade, que chama a atenção em seu uso, deve não apenas ser mantida, como poderia ser expandida, permitindo realizar ações com ainda menos etapas do que é necessário atualmente.

Bom, o maior destaque do WorldWideWeb também representa uma limitação, em especial ao não ser destinado a linguagens mais recentes, sendo focado apenas em HTML. Ainda assim, ele pode ser útil para aqueles que trabalham com ela, notadamente os que desejam também usar o iPad em suas atividades.