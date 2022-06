Como criar uma pasta de playlists no app Música [Mac]

Já mostramos aqui no MacMagazine como você pode facilmente criar uma playlist no app Música (Music) do iPhone/iPad e do Mac. Esse acaba sendo um jeito bem divertido de juntar músicas que se parecem, com alguma finalidade específica (viagem, malhar, descansar, etc.) ou simplesmente aquelas que você mais curte.

Além de possibilitar que os usuários criem essas listas de reprodução, o app do Mac também oferece a criação de pastas de playlists (playlists folders).

Dentro delas, portanto, é possível incluir as playlists comuns, as inteligentes (aquelas nas quais você especifica critérios para seleção e atualização de forma automática, conforme a sua biblioteca muda), além de outras pastas em si.

A seguir, veja como criar uma pasta de playlist!

Primeiramente, abra o app Música no Mac e, na barra de menus, vá até Arquivo » Nova » Pasta de Playlists. Em seguida, dê um nome para ela, uma descrição e, se quiser, clique na foto genérica para escolher outra padrão ou uma que esteja no seu computador.

Para adicionar itens dentro da pasta, basta arrastar as playlists ou outras pastas até ela. Já para mover uma pasta para fora de outra pasta, arraste-a em direção à borda esquerda da janela do app.

Se quiser mudar a ordem dos itens contidos na pasta, vá em Visualizar » Ordenar Por, na barra de menus.

Atente-se, porém, que ao apagar uma pasta, todas as playlists e as pastas contidas dentro dela serão devidamente apagadas! Porém, as músicas da playlist ou da pasta seguirão na biblioteca de música e no computador.

Já conhecia essa possibilidade de organizar a sua biblioteca? 🎵