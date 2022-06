Fotos: como criar um álbum inteligente [Mac]

Nós já ensinamos por aqui no MacMagazine como é fácil criar pastas de álbuns e os álbuns compartilhados no iPhone/iPad e Mac.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode criar um álbum inteligente no aplicativo nativo Fotos (Photos) do macOS. Com isso, ele pode reunir as suas fotos de forma automática com base em alguns critérios que tiverem sido especificados.

Dito isto, veja como criá-los por aí! 👨‍💻

Abra o app Fotos e, na barra de menus, vá até Arquivo » Novo Álbum Inteligente. Se preferir, também é possível fazer isso usando o atalho ⌥ option ⌘ command N .

Em seguida, escolha um nome para o álbum e use os menus suspensos para escolher os critérios a serem levados em conta. Por exemplo: no primeiro menu suspenso, escolha a condição da mídia (como legenda ou data de adição).

O próximo passo consiste em escolher a relação definidora, que pode ser “é” ou “não é” uma selfie, um vídeo ou, se escolher a categoria “Pessoa”, optar por “inclui”, “não inclui”, “é”, “não é”, “começa com” e “termina com”.

No terceiro menu suspenso, escolha ou digite o critério específico que deseja que a condição use, como um nome ou uma data. Você ainda pode adicionar ou remover uma condição clicando em “+” ou em “-“. Quando estiver satisfeito, clique em “OK”.

Com isso, o álbum inteligente será mostrado juntamente aos outros e, com isso, passará a ser alimentado automaticamente, adicionando novas fotos que correspondam aos critérios escolhidos — e removendo aquelas que não correspondem.

Quando quiser editar os critérios desse álbum, selecione-o na aba lateral esquerda e, na barra de menus, vá até Arquivo » Editar Álbum Inteligente. Feitas as alterações, clique em “OK” para finalizar.

Apesar de ser muito bacana, é bom notar que esse recurso infelizmente (ainda?) não está disponível no app para iPhone/iPad — portanto, esses álbuns inteligentes não aparecerão por lá.

Quem sabe em uma próxima atualização do iOS/iPadOS, não é mesmo?! 🏞