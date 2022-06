Apple anuncia novos MacBooks Air e Pro com chip M2

Além de todas as (várias) novidades em software, a Apple também acabou de anunciar (como tanto esperado) o novíssimo MacBook Air e a sua nova linha de processadores — e sim, o nome da primeira geração dessa família é realmente M2.

Chip M2

De acordo com a Apple, o M2 é produzidor a partir de um processo de 5 nanômetros de 2ª geração. Ele conta, ainda, com 20 bilhões de transistores — 25% a mais que M1.

O novo SoC suporta até 24GB de memória LPDDR5 e conta com 4 núcleos de alto desempenho e 4 núcleos de alta eficiência — com cerca 18% maior desempenho na mesma potência.

A GPU aqui tem até 10 núcleos — 2 a mais do que o M1. Além disso, ele oferece até 87% desempenho máximo de um chip para laptop de 12 núcleos com ¼ do uso de energia.

MacBook Air

Depois de tantas especulações, o novo MacBook Air enfim foi apresentado hoje, o qual incorporou muito elementos do design dos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas.

Em termos gerais, o novo modelo possui uma redução de 20% no volume em relação ao MacBook Air anterior e estará disponível em quatro cores: prateado, cinza-espacial, estelar e a novíssima cor meia-noite (azul).

Diretamente dos MacBooks Pro, o novo MacBook Air conta agora com porta de carregamento MagSafe (e não mais USB-C) e duas portas Thunderbolt à esquerda, além do conector de áudio com suporte a fone de ouvido à direita — nada de porta HDMI aqui, portanto.

Além disso, a nova máquina incorporou o famigerado recorte na parte superior (notch) na sua tela Liquid Retina de 13,6″ — com bordas mais finas, 500 nits e brilho 25% melhor do que o modelo anterior.

Temos, também, uma nova câmera 1080p com resolução 2x melhor e desempenho com pouca luz (como o Air anterior). Os alto-falantes e microfones, por sua vez, são integrados entre o teclado e a tela agora, enquanto o Magic Keyboard inclui botões de função e Touch ID.

O novo MacBook Air estará disponível a partir de US$1.200 e estará disponível nos Estados Unidos a partir do mês que vem. Vale notar que o modelo anterior (com chip M1) contará na linha.

MacBook Pro

Para a surpresa de todos e a decepção de muitos , a Apple também anunciou hoje o “novo” MacBook Pro equipado com o chip M2. Estamos falando basicamente do mesmo modelo de 13″ lançado em 2020 — inclusive no design, o qual ainda conta com Touch Bar e a tela Retina (sem notch).

O MacBook Pro com chip M2 estará disponível por US$1.300 a partir do mês que vem nos Estados Unidos.