Apple lança carregador USB-C duplo e novos cabos MagSafe

Há cerca de dois meses, comentamos aqui que a Apple havia deixado vazar em seu site uma breve descrição de um possível novo carregador USB-C com duas portas — algo inédito para empresa. Pois hoje, durante a keynote de abertura da WWDC22, o misterioso acessório finalmente foi anunciado, colocando um ponto final nos rumores.

Apresentado junto ao novo MacBook Air com chip M2, o acessório pode entregar até 35W de potência — o suficiente para alimentar um iPhone 13 Pro Max com recarga rápida (27W). Além disso, as duas portas USB-C são compatíveis com o protocolo Power Delivery (PD).

O Adaptador de energia USB-C de 35W com duas portas, como a Maçã resolveu chamá-lo em terras tupiniquins, pode ser uma mão na roda para quem busca diminuir o número de carregadores em uma viagem ou simplesmente abrir espaço para mais tomadas em um cômodo. Vale notar que sua potência total é dividida entre as portas sempre que o usuário plugar dois dispositivos ao mesmo tempo.

O acessório já vem incluso com a versão mais cara do novo MacBook Air, que parte dos US$1.500 (R$16.300, no Brasil) — embora também seja possível optar por um carregador mais potente, de 67W. Quem optar pela versão mais básica do laptop, por sua vez, terá que desembolsar um pouco mais para ter um dos novos carregadores (R$240).

Fora dos Estados Unidos, o acessório chega com um design um tanto diferente da versão apresentada mais cedo durante keynote — muito provavelmente em decorrência dos diferentes padrões de tomadas ao redor do mundo. No Brasil, o adaptador chega com um visual bastante parecido ao de outros carregadores da Apple.

Nos EUA, o Adaptador de energia USB-C de 35W com duas portas de sai por US$60, enquanto no Brasil, o acessório chega por R$560.

Cabos USB-C para MagSafe

No ano passado, quando a Apple trouxe o MagSafe de volta para os seus laptops com os MacBooks Pro, muita gente estranhou o fato do acessório não vir com cores que combinassem com os dispositivos. Em outras palavras, não importa qual tom você tenha escolhido para o seu computador, o acessório sempre vinha prateado, quebrando a consistência.

Hoje, entretanto, a Apple finalmente lançou em seu site mais opções de cores para o seu cabo, aproveitando o lançamento do novo MacBook Air. Ao todo, são quatro opções de cores para o acessório: cinza-espacial, prateada, meia-noite e estelar — justamente as mesmas opções disponíveis para o recém-lançado laptop.

Nos EUA, as novas opções saem por US$50, enquanto no Brasil, por R$590. Ainda não há uma data de lançamento prevista para o acessório.

Curtiram as novidades?

