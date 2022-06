Apple Watch Series 3 não receberá o watchOS 9; tvOS 16 rodará na Apple TV HD ou mais nova

A nova versão do sistema do Apple Watch, o watchOS 9, foi anunciada hoje, junto às do iOS, do iPadOS e do macOS. Com isso, já ficamos sabendo também quais modelos de cada dispositivo terão suporte às próximas versões, bem como aqueles que não serão mais atualizados.

Terão suporte ao watchOS 9 todos os modelos do Series 4 em diante. De forma muito estranha, ainda assim, a Apple continua vendendo o Apple Watch Series 3 atualmente, que vem sobrevivendo na linha de produtos desde o seu lançamento, em 2017.

Normalmente, com a introdução de novos modelos, o imediato anterior é descontinuado, de modo que o terceiro smartwatch lançado pela empresa continuou sendo vendido até hoje, enquanto o Series 4, o Series 5 e Series 6 tiveram apenas um ano (comercial) de vida.

Até então, apesar do tempo de existência (cinco anos), o Series 3 vinha ganhando updates, rodando atualmente o watchOS 8. Tecnicamente, até que a nona versão do sistema seja liberada, o que em geral ocorre no mês de setembro, o produto ainda não está desatualizado. Ainda assim, beira o inaceitável a ideia de vender um dispositivo que não ganhará a próxima versão do sistema operacional.

É bem provável que o Apple Watch Series 3 seja finalmente descontinuado quando um novo modelo for lançado, daqui a alguns meses.

E o tvOS 16?

Além do watchOS, a Apple também anunciou — de forma muito tímida — o tvOS 16, nova versão do sistema operacional da Apple TV.

Não há destaques específicos para ele, de modo a apenas incorporar avanços de maneira colateral, como novidades do HomeKit e suporte limitado a jogos com Metal, a API gráfica da Apple.

Em termos de compatibilidade, tanto a Apple TV HD quanto as duas gerações da Apple TV 4K receberão a atualização.