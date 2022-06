Baixe os adesivos oficiais da WWDC22 para iMessage e entre no clima do evento!

Estamos cada vez mais perto da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022, que começará daqui a pouco, às 14h (pelo horário de Brasília).

Publicidade

Como já é de costume, a Apple aproveita para atualizar o seu aplicativo Apple Developer com todas as informações do evento e um presente especial aos usuários: um pacote de adesivos especiais!

Neste ano, é claro, não poderia ser diferente. A seguir, confira como baixá-los por aí para entrar no clima da conferência de desenvolvedores da Maçã. 🤩

Primeiramente, você deve instalar o aplicativo Apple Developer no seu iPhone/iPad, que está disponível de forma gratuita na App Store.

Em seguida, abra o app Mensagens (Messages) e selecione o contato ao qual deseja enviar o(s) adesivo(s). Lembre-se que eles funcionam apenas para os contatos que também estiverem usando o serviço iMessage (ou seja, usuários de aparelhos com Android estão de fora).

Publicidade

Depois, na barra de aplicativos do iMessage, localizada acima do teclado, procure pelo ícone do app Apple Developer (representado por um “A”).

Toque no adesivo que deseja enviar e na flechinha azul. Se preferir, arraste-o direto para a posição desejada. 😉

Bom evento a todos!