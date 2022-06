Baixe os novos wallpapers do macOS Ventura!

Mais cedo, conhecemos — durante a keynote de abertura da WWDC22 — a mais nova versão do sistema operacional que equipará os computadores da Apple: o macOS Ventura.

Como é de costume, a Apple aproveitou esse lançamento para disponibilizar, também, novos wallpapers exclusivos para a décima terceira versão do seu sistema, que aos poucos vai sendo instalada em Macs de milhares de desenvolvedores no mundo todo.

Caso você ainda não tenha instalado a versão beta macOS Ventura ou simplesmente não esteja muito a fim de enfrentar os possíveis bugs nesse início, saiba que o pessoal do 9to5Mac já tratou de extrair as novas artes do código do sistema — disponível em alta resolução (6K).

São duas versões do mesmo papel de parede: uma para quando o macOS estiver com o modo escuro desligado e outra pra quando ele estiver ativado.

Para fazer o download, basta seguir os links abaixo:

Divirtam-se. 😉