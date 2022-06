Chip M2 abre uma nova geração de possibilidades para Macs

A Apple revelou hoje, durante a keynote de abertura da WWDC22, o chip M2 — o primeiro da segunda geração do Apple Silicon.

Antes de falarmos sobre as especificidades do novo SoC , vamos conferir como as características gerais do chip M2 se comparam a outros processadores da Apple para Macs lançados até agora.

M1 M1 Pro M1 Max M1 Ultra M2 Processo 5nm 5nm 5nm 5nm 5nm Transistores 16 bilhões 33,7 bilhões 57 bilhões 114 bilhões 20 bilhões Núcleos de CPU 8 8 ou 10 10 20 8 Núcleos de GPU 7 ou 8 14 ou 16 24 ou 32 64 10 Memória (máx.) 16GB 32GB 64GB 128GB 24GB

Por equipar os modelos de entrada dos MacBooks, assim como o chip M1, a maioria das comparações do M2 que veremos a seguir serão feitas entre essas gerações — afinal, elas também têm as especificações mais próximas.

Arquitetura e desempenho

Ao que tudo indica, o M2 é baseado no processo do chip A15 Bionic — ou seja, um processo de 5 nanômetros aprimorado (de segunda geração). Como você pode ver na imagem abaixo, o processador M2 também é maior que o M1 — mais precisamente, 18% maior.

Comparado ao processo N5 (da TSMC) encontrado no M1, o N5P permite que o chip seja mais rápido usando a mesma potência. De fato, a Apple afirma que a combinação dos núcleos de CPU do M2 oferece até 18% mais desempenho do que o M1.

A relação entre eficácia e eficiência energética segue sendo um dos pilares para a nova geração. Nesse sentido, a empresa afirma que o chip M2 oferece quase 2x o desempenho de um processador de 10 núcleos emparelhado com 16GB de memória e até 87% do desempenho de um chip com 12 núcleos usando apenas ¼ da energia.

A GPU também passou por uma revisão, passando dos oito núcleos presentes no chip M1 para dez núcleos — o que a Apple diz contribuir para um ganho de 35% no desempenho.

A Apple afirma que a GPU do M2 oferece até 25% mais desempenho com a mesma potência que o M1 e até 35% mais desempenho na potência máxima. No entanto, em uma comparação sem sentido, a empresa afirma que o desempenho gráfico do M2 é 2,3x maior do que a de um chip Intel Core i7 com a mesma potência.

Operações e conexões

A CPU e a GPU do chip M2 é alimentada com até 100GB/s de largura de banda a partir de uma memória do tipo LPDDR5 de até 24GB. Isso representa um aumento de 50% na largura de banda em relação ao chip M1, vantagem garantida pelo uso da nova memória (ante a LPDDR4X, do M1).

Com relação à capacidade do Neural Engine do chip M2, a Apple afirma que seu mecanismo — que manteve 16 núcleos — é 43% mais rápido que o do chip M1, processando até 15,8 trilhões de operações por segundo, ante as 11 trilhões de operações do M1.

Surpreendentemente, temos mais operações o mesmo número de núcleos encontrados no M1, aumento que pode ser atribuído aos aprimoramentos de arquitetura do novo processador.

Como o chip M1, o M2 suporta apenas um monitor externo com resolução de até 6K a 60Hz. Além disso, o mecanismo de mídia do chip M2 suporta conteúdos até 8K (H.264, HEVC) e possui codificação/decodificação ProRes. Será interessante ver o que os novos MacBooks Pro e Air, portanto, poderão fazer com fluxos de trabalho dedicados.

Para além das especificações detalhadas acima, tomo liberdade de parafrasear o título e dizer que o novo chip M2 abre uma nova geração de possibilidades para os Macs — afinal, a família de chips M1 ditou um processo que muito provavelmente se repetirá com a nova geração.

Sendo assim, veremos nos próximos meses a incursão do chip M2 pelas versões Pro, Max e Ultra — quem sabe até mesmo pela especulada versão “Extreme”. Fato é que a Apple está definindo novos parâmetros agressivamente — e com muitas possibilidades para expansão.