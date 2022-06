Como criar um wallpaper temático da WWDC22 usando Adesivos de Memoji

A WWDC22 está quase chegando e, para entrar no clima do evento, já mostramos por aqui que você pode acessar e enviar os adesivos especiais do evento pelo aplicativo Apple Developer, em iPhones/iPads.

Outra forma de se preparar para a conferência é criando um wallpaper personalizado com o seu Memoji usando dois atalhos no app Atalhos (Shortcuts).

O processo, disponibilizado pelo pessoal do iSpazio, é supersimples, como veremos a seguir! 😊

No seu iPhone/iPad, é preciso primeiramente obter dois atalhos: o meWWDC22 e o SCLibrary. Neste último, toque em “Ottieni” (“Obter”, em italiano) e depois em “Adicionar Atalho”, dentro do app Atalhos.

Feito isso, abra o app Notas (Notes), crie uma nova anotação e alterne para o teclado de emojis (selecionando o ícone do recurso no teclado). Certifique-se de que a seção dos Adesivos de Memoji esteja sendo exibida e toque no botão com três pontinhos para exibir todos eles.

Selecione aquele que quiser usar para o papel de parede, toque no “X” (ao lado de “Adesivos de Memoji”) e depois em cima do seu Memoji para ampliá-lo. Abra a folha de compartilhamento do sistema (no canto inferior esquerdo) e toque em “Salvar Imagem”.

Volte ao app Atalhos e, na aba “Meus Atalhos”, toque em meWWDC22, permita que ele execute outro atalho e depois novamente o shortcuts.ispazio.net. Selecione a imagem salva anteriormente no Notas e permita que o atalho se conecte ao wallpapers.ispazio.net.

Aguarde até que o processo seja concluído e… voilà! O seu wallpaper estará prontinho. Para salvá-lo ou enviá-lo por outro app, toque no botão de compartilhamento (no canto inferior esquerdo).

Para aplicar como um papel de parede, por exemplo, escolha “Salvar Imagem”. Depois, no Fotos, toque no ícone de compartilhamento novamente e escolha “Imagem de Fundo”.

Muito legal, não?! 🤩