Confira os vídeos da keynote de abertura da WWDC22

A keynote de abertura da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022 durou quase duas horas e a Apple anunciou diversas novidade para seus novos sistemas operacionais.

Como sempre, o evento foi recheado com amostras e detalhes dos recursos, porém não vimos muitos vídeos ultra bem feitos, como alguns anos atrás. Ainda assim, os que têm são divertidos!

Confira a reprise do evento e os outros vídeos/comerciais da keynote:

Este é o laptop mais amado da Apple, completamente reimaginado. Sobrecarregado pelo chip M2, o MacBook Air é incrivelmente fino, leve e excepcionalmente rápido e poderoso. Com recursos como tela Liquid Retina de 13,6 polegadas, bateria com duração de 18 horas, câmera FaceTime HD de 1080p e sistema de som de quatro alto-falantes com Áudio Espacial, também é o MacBook Air mais capaz de todos os tempos.