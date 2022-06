HomePod mini foi o alto-falante inteligente mais vendido no 1º trimestre de 2022

De abnegado a um dispositivo relativamente benquisto, o HomePod encontrou, na sua versão mini, o canal para penetrar ainda mais no mercado de alto-falantes inteligentes — e os números provam isso.

De acordo com uma nova pesquisa da Strategy Analytics, nos primeiros meses de 2022, a Apple vendeu 4,5 milhões de unidades dos seus alto-falantes inteligentes ao redor do mundo — isso representa um aumento de 29% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Vale notar que o HomePod original foi descontinuado justamente no fim do primeiro trimestre de 2021, então os números também englobam as vendas deste modelo no período.

Ainda que a Amazon tenha comercializado 9,9 milhões e o Google 6,1 milhões de unidades de alto-falantes, esses números referem-se ao somatório de todos os modelos vendidos por elas. Individualmente falando, o HomePod mini foi, pela primeira vez, o modelo mais vendido no primeiro trimestre de 2022 — dando à Apple 12,7% do mercado, bem acima dos 9,3% no mesmo período do ano anterior.

No geral, a Maçã ficou em terceiro lugar entre as maiores fabricantes de alto-falantes inteligentes, atrás (como de costume) da Amazon, com 28,2% do mercado, e do Google, com um market share de 17,2%.

A Strategy Analytics alertou que o mercado de alto-falantes inteligentes dos Estados Unidos, especificamente, está começando a mostrar sinais de “saturação” e que a duração dos ciclos para troca/upgrade é maior que a de outros mercados — indicando uma possível desaceleração nas vendas nos próximos trimestres.

