iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16 têm primeiras betas lançadas

A Apple já apresentou seus novos sistemas — agora o trabalho está com os testadores! Sendo assim, as primeiras versões betas do iOS 16 (compilação 20A5283p ), do iPadOS 16 (idem) 16, do macOS Ventura 13 ( 22A5266r ), do watchOS 9 ( 20R5287q ) e do tvOS 16 ( 20J5299n ) já estão disponíveis para desenvolvedores!

Publicidade

Além dos sistemas acima, a Apple também disponibilizou a primeira beta do Xcode 14 ( 14A5228q ).

Como acompanhamos durante a keynote de abertura da WWDC22, o iOS 16, o iPadOS 16, o macOS Ventura 13 e o watchOS 9 terão várias novidades. Já não podemos dizer o mesmo do tvOS 16, que nem citado foi durante o evento de hoje — ainda assim, pode ser que vejamos algumas mudanças pontuais e melhorias em geral, é claro.

É sempre importante salientar que é preciso ter cuidado ao instalar as betas em aparelhos que você tem o costume de usar diariamente — afinal, estamos falando de sistemas potencialmente bastante instáveis e para os quais a maioria dos apps ainda não estão otimizados.

Bons testes aos desbravadores!