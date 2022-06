iPadOS 16 é anunciado com nova multitarefa, app Tempo e mais!

Como esperado, a Apple anunciou hoje durante a keynote de abertura da WWDC22 o seu novo sistema para tablets: o iPadOS 16.

Publicidade

Entre as primeiras novidades anunciadas pela Maçã, o iPadOS 16 finalmente terá um app Tempo (Weather) dedicado — atualmente, as informações de clima se limitam ao widget nativo da Apple.

Além disso, a Apple terá uma nova API focada em colaboração — a qual também chegará ao iOS 16 e ao macOS Ventura 13. A Apple também anunciou que o framework Metal 3 chegará ao iPad com o novo sistema.

Mais precisamente, a API permitirá compartilhar um documento do Pages diretamente com um grupo inteiro do Mensagens; além disso, usuários poderão enviar mensagens e iniciar uma chamada do FaceTime diretamente do Pages para discutir um projeto. O iPadOS 16 também terá guias compartilhadas no Safari — as quais aparecem imediatamente para participantes de uma chamada do FaceTime.

Publicidade

Há, ainda, novidades para o Game Center — com atividade para ver quais amigos estão jogando e ver quando os amigos batem seu recorde. Ademais, o SharePlay também suportará jogos (incluindo no iOS 16 e no macOS Ventura 13).

Também teremos novos recursos voltados para desktop chegando ao iPad, incluindo uma grande atualização para o app Arquivos (Files), o qual ganhará um novo menu de documentos e barras de ferramentas personalizáveis.

A Apple também anunciou um novo recurso de cor de referência, voltado para profissionais, o qual fornecerá cores semelhantes no display de todos os dispositivos. Além disso, exclusivamente para Macs M1, há uma nova configuração de escala, o qual aumentará a densidade de pixels da tela.

Publicidade

Outro recurso exclusivo para os modelos com Apple Silicon é troca de memória virtual, o qual expande a memória disponível para até 16Gb em todos os aplicativos.

Por fim, mas definitivamente não menos importante, teremos um novo recurso chamado Stage Manager chegando ao iPad — o qual basicamente permitirá redimensionar e ver grupos de janelas (sobrepostas) de até oito apps na tela, com suporte total a exibição externa!

Gostaram das novidades?