macOS Ventura não será compatível com Mac Pro de 2013 e outros

Já vimos que o iOS/iPadOS 16 passou fazendo um certo estrago na lista de aparelhos compatíveis com o novo sistema. E, pelo visto, o macOS Ventura não é diferente: a relação de Macs que poderão receber o vindouro sistema é significativamente menor se comparada a do macOS Monterey.

Significativamente, o Mac Pro de 2013 (o indefectível — e malfadado — “lata de lixo”) está na lista de dispensas do novo sistema. Vários modelos do Mac mini e do MacBook Air também não serão contemplados com o update, bem como alguns MacBooks e MacBooks Pro. Em resumo, nenhum aparelho fabricado de 2016 para trás receberá o novo sistema, e no caso de algumas linhas específicas, as exigências são ainda maiores.

Mais precisamente, aqui está a lista de dispositivos compatíveis com o macOS Ventura:

MacBook (2017 ou posterior)

MacBook Pro (2017 ou posterior)

MacBook Air (2018 ou posterior)

iMac (2017 ou posterior)

iMac Pro (2017 e posterior)

Mac Pro (2019 e posterior)

Mac mini (2018 e posterior)

Mac Studio

Vale lembrar, como de costume, que alguns recursos específicos do novo sistema poderão ser compatíveis apenas com máquinas equipadas com chips M1/M2 — para isso, entretanto, teremos de aguardar um pouco mais para mais detalhes.

E aí, ficaram de fora da atualização ou viverão para contar mais um ano? Deixem suas impressões logo abaixo.