macOS Ventura tem organizador de janelas, novidades para o Mail e mais

E as novidades da WWDC22 não param! Já está entre nós o macOS Ventura, próxima versão do sistema operacional que equipará milhões de Macs ao redor do mundo.

Publicidade

Uma das tônicas aqui é a organização de janelas. Com um novo recurso chamado Stage Manager, você pode administrar dezenas (ou mesmo centenas) de janelas e apps abertos ao mesmo tempo: basta ativá-lo na Central de Controle, e todas as janelas menos importantes ficam organizadas ao lado da tela, enquanto o app principal fica ativo no centro. O recurso junta todas as janelas de um mesmo app, e você pode alternar entre elas facilmente. Também é possível agrupar apps, e o Stage Manager “lembra” das suas organizações; por fim, você pode clicar na Área de Trabalho para exibi-la e arrastar arquivos diretamente para os apps.

O Spotlight, por sua vez, tem uma grande atualização: é possível pré-visualizar resultados com o Quick Look (Visualização Rápida), iniciar cronômetros, fazer buscas mais ricas na internet e muito mais — incluindo com um modo de visualização em tela cheia, com mais contexto e dados.

O Mail ganhará novos recursos inteligentes há muito pedidos, como uma forma de desfazer o envio de uma mensagem ou envios agendas. Também é possível configurar lembretes e followups de mensagens anteriores. A busca está muito mais poderosa, com termos e arquivos pesquisados recentemente e prévia de resultados em tempo real — inclusive com correção de erros de ortografia e muito mais.

Publicidade

Já no Safari, o foco é velocidade e eficiência energética, mas também temos novidades: é possível criar grupos de abas compartilhados entre múltiplos usuários, para aprimorar uma experiência de trabalho em grupo, por exemplo — você pode acessar rapidamente as abas dos seus amigos/contatos, enviar mensagens ou iniciar uma chamada no FaceTime.

O armazenamento de senhas do navegador também está mais seguro com o Passkeys, uma tentativa de substituir as senhas de uma vez por todas. A ideia é combinar informações do seu dispositivo e biométricas (como o Touch ID/Face ID) para acessar sites e serviços — tudo fica armazenado nos seus aparelhos, e não há como hackers roubarem suas senhas (até porque não há senhas). O padrão será adotado por outros ecossistemas, então você poderá usar as Passkeys em diversos sistemas e dispositivos.

Na área dos jogos, a API Metal 3 foi projetada especificamente para os poderes do Apple Silicon, com capacidade de adaptar os gráficos dos seus jogos desde o M1 (e o M2) até o M1 Ultra. É possível aplicar efeitos de upscaling, reduzir tempos de carregamento, aplicar melhorias visuais e vários outras melhorias sem exigir muito do processamento da máquina.

O recurso Continuidade também está ainda mais poderoso: será possível, por exemplo, transferir chamadas do FaceTime instantaneamente do iPhone para o Mac (ou em qualquer outra direção ou dispositivos), e — soem os coros de aleluia — enfim será possível usar as câmeras do iPhone como a webcam do seu Mac. Algumas fabricantes, como a Belkin, lançarão acessórios MagSafe para prender o iPhone ao Mac e tornar a experiência ainda mais simples, e você pode até mesmo criar um modo de visualização duplo com a câmera do Mac e o iPhone simultaneamente. Efeitos como o Palco Central e a Luz de Estúdio também são suportados.

O macOS Ventura deverá ser lançado em setembro/outubro próximos, e a Apple deverá lançar em breve (talvez ainda hoje) a primeira versão beta do novo sistema. Opiniões?