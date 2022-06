Novo MacBook Air custará a partir de R$13.300; modelo antigo fica mais barato

Lançados durante a WDDC22, os novos MacBooks Air e Pro são os primeiros da marca a contarem com a nova linha de processadores M2.

Em termos de design, a mudança mais significativa foi no MacBook Air, que ganhou um visual com cantos mais quadrados e deu adeus ao design icônico do produto, em cunha.

Apesar de ainda estarem indisponíveis no Brasil — pois precisam ser antes homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) — os preços já são conhecidos no nosso país.

Além deles, a Apple aproveitou também para reajustar o valor do modelo equipado com o chip M1, que segue em linha.

Vamos aos preços?

MacBook Air com processador M1

Modelo Preço antigo Preço novo Variação MacBook Air de 13″ R$12.320 R$10.999 -10%

MacBook Air com processador M2

MacBook Pro de 13″ com processador M2

De acordo com a Apple, o MacBook Pro de 13″ com M2 estará disponível no mês que vem; já o novo MacBook Air estará disponível “em breve”.

Alguém interessado? 🤑

