Vendas de fones de ouvido da Beats cresceram 553%; AirPods, 3%

A Apple é líder do mercado de fones de ouvido sem fio (True Wireless Stereo, ou TWS) já há algum tempo, graças à popularidade dos AirPods. Contudo, no primeiro trimestre deste ano, o destaque ficou por conta dos dispositivos da Beats, subsidiária da Maçã, cujas vendas foram catapultadas em mais de 500% — segundo dados da Canalys.

Publicidade

Mais precisamente, dos 21,7 milhões de unidades de fones de ouvido comercializados pela Apple, cerca de 19,3 milhões foram AirPods — enquanto apenas 2,4 milhões foram dispositivos da Beats. Em termos percentuais, a subsidiária da Maçã viu um crescimento ano a ano de 553%, ao passo que o dos AirPods foi de 3%.

De acordo com a Canalys, o forte desempenho da marca no período foi impulsionado pela popularidade dos Beats Studio Buds e dos Beats Fit Pro, lançados no Brasil em fevereiro passado.

No cenário global, as vendas de fones de ouvido sem fio cresceram 17% no primeiro trimestre de 2022, atingindo 68,2 milhões de unidades. Seguindo a Apple, tivemos Samsung e Xiaomi completando o Top 3 — as vendas de ambas fabricantes, porém, caíram no primeiro trimestre (-4% e -16%, respectivamente).

Publicidade

Preços mais baixos e dispositivos com boa relação custo-benefício não se traduzirão imediatamente em melhores desempenhos no mercado. Os fornecedores agora devem explorar nichos, como para casos de uso em jogos para dispositivos móveis, trabalho e fitness. Essas são áreas-chave em que os fornecedores podem criar novas subcategorias […] e causar uma boa impressão em um mercado saturado. Essa estratégia será um bom presságio para o mundo pós-pandemia, no qual os usuários continuarão estendendo seus hábitos de escuta em suas vidas diárias e ambientes de trabalho híbridos.

Nesse cenário desenhado pela Canalys (destacado acima), certamente a Apple se dará muito bem, já que os rumores apontam para a implementação de recursos fitness e monitoramento de saúde nos AirPods.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac