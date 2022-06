watchOS 9: novos mostradores, estágios do sono e mais

A Apple anunciu hoje o watchOS 9, nova versão do sistema do Apple Watch. Confira as principais novidades anunciadas na durante a abertura da WWDC22.

Foram revelados quatro novos mostradores: um baseado no planeta Terra e na astronomia; outro no calendário lunar, com vários dados relacionados à Lua, bem como informações ligadas a algumas religiões disponíveis; um terceiro mais lúdico e destinado a crianças chamado de Play Time e um último com maior foco no design, com centro branco, moldura preta e números das horas esticados.

Foi dito, ainda, que haverá mais mostradores com complicações que contem muitas informações. Conforme apresentado, essa é uma ótima maneira de exibir uma série de dados diferentes e elementos importantes em uma só olhada e, pois, deve ser expandida na medida em que estará em mais opções.

Também foram anunciadas novidades no aplicativo Podcasts para o watchOS, incluindo busca mais rica, de modo a facilitar o encontro de programas e episódios por meio do relógio. Haverá, ainda, funções com foco em crianças nesse app.

Destacaram-se também novos recursos voltados para desenvolvedores no que tange o Apple Watch. Funções como compartilhar o que está sendo criado devem ficar mais fáceis com o watchOS 9.

Diversos recursos novos foram anunciados na área do esporte. Houve um desenvolvimento mais dedicado a esportes como corrida. O monitoramento desses exercícios será, agora, mais preciso, graças à combinação de diferentes sensores do Watch, como o acelerômetro, de modo a monitorar movimentos, elevação, entre outros aspectos.

Além disso, será possível definir zonas de batimento cardíaco, bem como estarão disponíveis mais opções para criar e personalizar treinos. Ademais, tornar-se-á possível alternar o treino com espaços de recuperação, bem como com a possibilidade de mudança entre diferentes esportes com detecção automática.

Foi apresentado, ainda, o aplicativo Fitness para iOS, de modo que não será mais necessário ter um Apple Watch para usufruir de algumas funções. Assim, os sensores do iPhone monitorarão o exercício feito diariamente, mostrando o progresso no próprio smartphone, caso não se tenha o relógio.

Uma nova função anunciada foram os Estágios do Sono. Como em outros produtos do ramo, o watchOS 9 terá a função de monitoramento mais detalhado do período em que estamos dormindo, classificando quanto tempo, enquanto se está deitado, a pessoa esteve acordada, em sono ler, médio, profundo, entre outras classificações.

Também se anunciou a possibilidade da contribuição de pessoas que participam de estudos com a Apple, enviando diretamente dados captados com o relógio para o banco de dados da pesquisa.

Dedicou-se tempo da apresentação, ainda, ao monitoramento do histórico de fibrilação atrial, algo sobre o que houve uma autorização de um órgão do governo americano hoje. Será possível, além de observar alterações cardíacas, compartilhar um PDF com os dados com médicos.

Outro recurso novo é dedicado a medicações. Poder-se-á cadastrar todos os remédios ingeridos pelo usuário, de modo a receber notificações na hora de tomar, evitar complicações e avisar sobre interações entre medicamentos. Assim, torna-se possível mitigar efeitos negativos ao misturar diferentes substâncias.

Por fim, foi destacado suporte a seis novos idiomas no teclado do watchOS, além de ter havido uma lembrança à questão da privacidade, em especial ao fato de os dados manterem-se criptografados no Apple Watch e demais dispositivos. Eles só são compartilhados, conforme dito, com a permissão expressa do usuário, garantindo a segurança dos usuários.

Animados com as novidades?