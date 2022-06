Apple anuncia jogos “AAA” para Macs junto ao Metal 3

É fato que o macOS nunca foi lá a melhor plataforma do mundo para jogos. Comparados a consoles e PCs, os computadores da Maçã sempre sofreram com a baixa disponibilidade de títulos compatíveis e um poder gráfico não muito bem otimizado para esse fim.

Ontem durante a keynote de abertura da WWDC22, entretanto, a Apple finalmente introduziu sua mais nova resposta para esse problema: a API Metal 3.

Como explicamos no post sobre as novidades do macOS Ventura 13, ela chega com uma série de ferramentas que permitirão não só melhorar o desempenho de games já existentes, mas também trazer novos títulos para a plataforma — incluindo jogos “triplo-A”.

Em seu comunicado oficial sobre a novidade, a Apple explica que a API é empurrada pelo framework MetalFX — tecnologia que, entre outras coisas, permitirá a aplicação de efeitos de upscalling e uma maior taxa de quadros durante as sessões de jogos em Macs equipados com Apple Silicon, desbloqueando o poder de cada um dos chips M1/M2 da linha.

Outra ferramenta inclusa com a API é uma nova tecnologia de “carregamento rápido de recursos”, que deverá diminuir drasticamente os tempos de carregamento de cenários e texturas em jogos mais pesados, aproveitando-se de toda a rapidez dos SSDs dos Macs. PCs e consoles, vale notar, já contam com tecnologias parecidas para diminuir os tempos de espera.

Para começar a expansão da biblioteca de jogos para o Mac, a Apple anunciou durante a abertura da WWDC22 a chegada de dois grandes jogos para sua plataforma: No Man’s Sky, da Hello Games, e o indicado ao prêmio de melhor jogo de 2021, Resident Evil: Village, da CAPCOM — antes, só disponíveis em consoles e PCs.

A versão de Resident Evil: Village para macOS, vale notar, foi apresentada na keynote em japonês por Masaru Ijuin, gerente da divisão de pesquisa técnica avançada da própria CAPCOM. Assim como No Man’s Sky, o mais recente título da famosa franquia de jogos de terror chegará ao Mac ainda este ano.

A API, vale lembrar, também chegará ao iPadOS 16, o qual deverá sofrer bem menos com quedas de performance em jogos enquanto algo está sendo baixado em segundo plano.

O Metal 3 será lançado junto ao macOS 13 e ao iPadOS 16, até setembro/outubro.

via AppleInsider