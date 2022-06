Apple libera Xcode Cloud, Developer Mode e outras APIs para desenvolvedores

Apesar de os usuários ficarem de olho no que é anunciado na WWDC, o evento de duração de uma semana tem foco principal nos desenvolvedores. Portanto, novas APIs e serviços foram anunciados já na keynote de abertura.

Uma das grandes novidades é a chegada do Xcode Cloud, serviço anunciado originalmente na WWDC21 que se integra ao Xcode e facilita o processo de entrega e desenvolvimento de aplicativos para os membros do Apple Developer Program. Disponibilizando ferramentas na nuvem, o serviço facilitará a colaboração entre desenvolvedores da mesma equipe, que poderão fazer modificações a qualquer momento.

Ele também se integrará ao TestFlight, a fim de enviar apps para serem testados, visualizar e gerenciar feedbacks de usuários, assim como ao App Store Connect, o qual mostrará informações sobre suas compilações e resultados de testes. Além disso, os fluxos de trabalho e compilações podem ser editadas e iniciadas diretamente da web.

Para aproveitar o serviço, aqueles que estão no Apple Developer Program precisarão primeiramente aceitar o novo acordo de licença, que foi atualizado com algumas novas diretrizes. Depois disso, sua equipe de trabalho terá 25 horas de computação por mês sem custo até o fim de 2023.

Até setembro, o Xcode Cloud será lançado como uma assinatura mensal e os desenvolvedores poderão escolher dentre quatro opções de plano de acordo com a quantidade de horas que necessitarem, podendo diminuir e aumentar quando quiserem.

Mas essa não foi a única novidade do primeiro dia de evento: a Apple também disponibilizou um recurso chamado Developer Mode, o qual permite que desenvolvedores o ativem durante o período de testes para evitar instalar softwares nocivos e danificar os dispositivos.

Além disso, é claro, inúmeras novas APIs foram liberadas. Dentro da grande lista já anunciada, temos por exemplo as Lock Screen APIs (para permitir informações do app na tela bloqueada do iOS 16) e o WeatherKit (para levar as informações do app Tempo a outros apps). A lista completa pode ser consultada aqui, e todas as APIs já estão disponibilizadas para desenvolvedores em fase beta.