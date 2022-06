Apple TV+: Brad Pitt estrelará filme sobre F1; Lewis Hamilton coproduzirá

A Apple acaba de confirmar um rumor que corria por Holywood desde o início do ano: a uma das próximas produções do Apple Studios será um filme sobre Fórmula 1, estrelado pelo vencedor do Oscar Brad Pitt (“Era Uma Vez Em… Hollywood”) e coproduzido pelo piloto Lewis Hamilton.

O filme, ainda sem nome, contará a história de um piloto aposentado (Pitt) que ajuda um piloto novato a competir com “titãs do esporte” — e é só isso que a empresa liberou sobre a produção, por enquanto.

Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”) será o diretor e terá em sua companhia, como falamos, o sete-vezes campeão mundial de F1, Lewis Hamilton, como produtor junto a Jerry Bruckheimer e Chad Oman, da Jerry Bruckheimer Films — que produziu a franquia “Piratas do Caribe” e “Top Gun: Maverick”. Penni Thow, CEO da Copper, será produtora executiva, enquanto Ehren Kruger (também de “Top Gun: Maverick”) escreverá o roteiro.

Essa será a segunda produção original do Apple Studios em que Pitt participará, sendo a primeira uma outra ainda sem nome em que atuará junto de George Clooney. E como Hamilton terá um documentário só seu também na Apple TV+, parece que a Maçã está fidelizando cada vez mais suas estrelas. 😉

