Apple TV+ negocia “Blitz”, do diretor de “12 Anos de Escravidão”

O Deadline divulgou hoje que mais uma produção estaria no radar para compôr o cada vez mais crescente catálogo do Apple TV+: “Blitz”, que será dirigido pelo ganhador do Oscar Steve McQueen.

McQueen será o responsável pelo roteiro, pela direção e pela produção do filme, o qual contará a história da “Blitz” da Segunda Guerra Mundial — quando houve um intenso bombardeamento de aviões alemães contra o Reino Unido. As filmagens iniciarão ainda este ano.

A produção também contará com Tim Bevan e Eric Fellner (ambos da Working Title Films), e Arnon Milchan, Yariv Milchan e Michael Schaefer (todos da New Regency). Um indício de sucesso é que McQueen trabalhou com a New Regency em “12 Anos de Escravidão”, produção que faturou um Oscar.

É notório (e inteligente) que a Maçã está a procura de grandes nomes do cinema desde o início das produções do Apple Studios. Depois que “CODA”, uma produção original, ganhou o Oscar de Melhor Filme, a “fome” da empresa parece ter só crescido e a “perseguição” a personalidades que já carregam esse título só tem aumentado.

