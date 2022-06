Baixe os wallpapers oficiais do iOS 16!

Se você não está entre o time de (aventureiros) testadores que instalaram a primeira versão do iOS 16, mas gostaria de usar os wallpapers oficiais do novo sistema operacional dos iPhones, então fique à vontade na seleção à seguir.

Com o iOS 16, a Apple lançou vários wallpapers para a nova tela bloqueada personalizável, os quais foram disponibilizados pelo pessoal do 9to5Mac e do iClarified. Vale notar, porém, que não é possível obter a versão animada dessas imagens, além do que algumas mudam dinamicamente dependendo da localização, da hora e do clima.

No iPhone/iPad, toque nos links abaixo para abrir as imagens e salve-as no seu dispositivo.

Caso prefira, também é possível fazer o direto de todos os wallpapers acima de uma só vez nesse link [ZIP].