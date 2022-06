Beta pública do Software do HomePod será liberada pela primeira vez

A Apple, como de costume, anunciou no início da WWDC22 as novas versões de todos os seus sistemas operacionais. Também como vem fazendo nos últimos anos, a empresa liberou as primeiras versões beta do iOS/iPadOS 16, do macOS 13, do watchOS 9 e do tvOS 16 para desenvolvedores que testam os novos recursos antes de todo mundo.

Era de se esperar também que, assim como nos anos anteriores, a empresa não disponibilizasse logo de cara o Software do HomePod. Isso, contudo, mudou. É verdade que ele já era disponibilizado para um grupo seleto de usuários, mas agora isso será ampliado, como nos outros sistemas.

Como bem pontuou o 9to5Mac, esse grupo seleto que a Apple disponibilidade o sistema faz parte do AppleSeed, programa “secreto” no qual a empresa distribui algumas versões beta de seus sistemas operacionais apenas para convidados. Ele é usado principalmente quando os softwares não estão prontos para fazer parte nem do Apple Developer Program, nem do Apple Beta Software Program, já que eles podem tornar os dispositivos até mesmo inutilizáveis.

Agora, como a Apple já considera o Software do HomePod maduro o suficiente, ele será disponibilizado tanto no Apple Developer Program quanto também no Apple Beta Software Program. Porém, ao contrário dos softwares dos demais sistemas operacionais, a liberação de uma primeira compilação de testes deverá acontecer somente no próximo mês.

Códigos de novo modelo

Enquanto isso, vasculhando os códigos internos do iOS 16 (afinal, os sistemas compartilham muitas coisas entre si), o 9to5Mac já encontrou referências a um suposto novo modelo de HomePod identificado como AudioAccessory6 .

Vale notar que o primeiro HomePod (o grande, descontinuado) era identificado como AudioAccessory1 , enquanto o HomePod mini atual é o AudioAccessory5 .

Recentemente, o analista Ming-Chi Kuo disse que a Apple estaria se preparando para lançar um novo HomePod no quarto trimestre deste ano ou no primeiro de 2023. Taí, deve ser esse modelo identificado.