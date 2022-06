Brasil ainda tem MacBooks Air e Pro mais caros do mundo, mesmo após queda de preços

Ontem, após a keynote de abertura da WWDC22, a Apple fez mais um reajuste (para baixo) nos preços de Macs no Brasil. O novo corte, que acompanha a queda do dólar e algumas reduções de impostos implementadas pelo Ministério da Economia, é sempre muito bem-vindo — mas, com o risco de chover no molhado, é bom lembrar que os produtos da Maçã ainda são exorbitantemente caros por aqui.

Querem ter uma ideia melhor? O desenvolvedor japonês Jun Saito, da Nukeni, fez um levantamento dos preços dos novos MacBooks Air e Pro com chip M2 em diversos países do mundo, para saber onde é mais e menos vantajoso adquirir os produtos. E adivinhem: mais uma vez, o Brasil saiu com o (nada orgulhoso) título de território onde se cobra mais caro pelos mais novos lançamentos da Maçã.

Os Estados Unidos são o lugar mais barato para adquirir os novos MacBooks Air — isso, entretanto, depende do local onde você fizer a compra, uma vez que cada estado cobra uma taxa diferente, acrescida no momento da aquisição (em alguns, como o Oregon, essa taxa é zero).

De acordo com as cotações de hoje, confira quanto sai adquirir a versão de entrada do computador em alguns países:

Estados Unidos (sem taxa): R$5.739,25

Hong Kong: R$5.795,61

Canadá (sem taxa): R$5.980,59

Austrália: R$6.537,49

Reino Unido: R$7.488,18

França: R$7.671,79

Espanha: R$7.774,15

Portugal: R$7.825,33

Suécia: R$8.058,93

Noruega: R$8.118,55

Brasil: R$13.299,00

A situação é parecida com a nova versão do MacBook Pro de 13 polegadas, que manteve a Touch Bar e ganhou o reforço do chip M2. Aqui, entretanto, Hong Kong aparece como o território mais barato para adquirir o novo dispositivo.

Confiram os valores convertidos da sua versão mais barata, com SSD de 256GB:

Hong Kong: R$6.100,67

Estados Unidos (sem taxa): R$6.217,92

Canadá (sem taxa): R$6.786,86

Austrália: R$6.881,75

Reino Unido: R$8.087,72

França: R$8.183,59

Espanha: R$8.285,94

Portugal: R$8.337,12

Suécia: R$8.547,50

Noruega: R$8.626,28

Brasil: R$14.499,00

Para conferir mais países e mais modelos dos novos MacBooks Pro e Air (bem como outros produtos da Apple), basta acessar o site da Nukeni. Que barra, hein?

