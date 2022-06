Carol Burnett entra pro elenco de “Mrs. American Pie”, do Apple TV+

Após Leslie Bibb, Josh Lucas e Kristen Wiig, a icônica atriz Carol Burnett foi confirmada no elenco de “Mrs. American Pie”, vindoura série do Apple TV+. Ela ficou conhecida pelo programada “The Carol Burnett Show”, que foi exibido entre 1967 e 1978, além do filme “Annie”.

Burnett já recebeu prêmios como Oscar, Tony, Emmy e Globo de Ouro, sendo considerada uma lenda em Hollywood. A série marca sua volta às telas.

“Mrs. American Pie” é uma comédia que se passa na Palm Beach dos anos 1970. O arco será centrado em Maxine Simmons (Wiig) tentando manter seu lugar na alta sociedade, refletindo sobre o significado disso e de que se deve abrir mão para atingir esse objetivo. Burnett interpretará Norma, grande dama do grupo social e, como tal, que também tem seus segredos.

A série é baseada em um livro de mesmo nome escrito por Julliet McDaniel. Ela foi criada por Abe Sylvia (“Os Olhos de Tammy Faye”), que também é a roteirista principal e showrunner. A direção é exercida por Tate Taylor (“Ma”). A primeira temporada terá dez episódios, ainda sem data de estreia. O elenco vem sendo paulatinamente divulgado, conforme estamos mostrando por aqui.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

