Chaves-senha: recurso da Apple pretende aposentar as senhas

Junto à apresentação dos novos sistemas operacionais da Maçã na WWDC22, a Apple aproveitou ontem para falar de um novo recurso que chegará junto a eles: as Chaves-senha (Passkeys).

Publicidade

A ideia desse recurso, conforme ela já explicou brevemente na WWDC21, é permitir que usuários não precisem mais digitar as suas senhas para acessar alguns sites e aplicativos, substituindo-as pelo simples uso da autenticação via Face ID ou Touch ID.

O mais bacana é que elas ficarão sincronizadas entre o Mac, o iPhone, o iPad e a Apple TV — e serão, inclusive, incluídas nos backups do recurso Chaves do iCloud (iCloud Keychain).

Pois agora, esse novo método estará disponível de forma nativa nos novos sistemas (iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura 13 e também no quase esquecido tvOS 16).

Publicidade

Nas palavras da própria Apple:

As chaves-senha são um novo método de login com criptografia de ponta a ponta e proteção contra phishing e vazamento de dados. Isso faz delas muito mais seguras que os tipos comuns de autenticação de dois fatores. Elas também funcionam em aparelhos que não são da Apple.

Como essas senhas nunca são armazenadas em um servidor na web e permanecem no dispositivo, elas praticamente estão imunes a ataques de crackers nos vazamentos de senhas ou em formas de enganar os usuários por meio da violação de dados, por exemplo.

A Apple deixa claro, porém, que caso o usuário queira utilizar esse recurso em dispositivos que não sejam os da Apple, é preciso usar um iPhone ou um iPad para digitalizar um código QR e usar juntamente a isso o Face ID ou o Touch ID para a autenticação.

Publicidade

A Apple vem trabalhando com outras gigantes da tecnologia — mais precisamente com o Google e a Microsoft — junto à FIDO Alliance (associação por trás do padrão utilizado pelo Passkey) para fazer desse o padrão da indústria.

Sem dúvidas, esse é um recurso que promete! 🔑

via TechCrunch