Confira mais novidades não comentadas do iOS 16

Ontem, trouxemos por aqui vários novos recursos dos novos sistemas da Apple que passaram um pouco despercebidos em meio à keynote da WWDC22. E hoje veremos mais novidades não tão comentadas do iOS/iPadOS 16 e demais!

iMessage

Lembra da “novidade” (só no campo de distorção da realidade de Cupertino) de apagar e editar mensagens no iMessage? O recurso terá limitações, é claro. Só será possível realizar as referidas alterações após 15 minutos de envio e haverá 30 dias para recuperar envios apagados.

Há, ainda, a resolução de um problema com o qual não temos muito contato no Brasil. Como mostrou o 9to5Mac, estava acontecendo um incômodo com reações em mensagens SMS. Trata-se daquele recurso de reagir a algo que outra pessoa enviou, que funciona normalmente no iMessage, mostrando a reação escolhida ao interlocutor (o que a Apple chama de Tapback).

Todavia, no padrão SMS, toda vez que alguém reage, uma mensagem é enviada descrevendo a reação (exemplo: “João gostou de ‘Estou indo.'”). Isso rapidamente vira um caos em conversas em grupo. Assim como fez o Google, o aplicativo Mensagens no iOS 16 não mais enviará essas descrições, exibindo as reações normalmente.

Monitoramento de sono no watchOS 9

No watchOS 9, como descobriu nosso colaborador Michel Duarte Corrêa, dever-se-á pressionar a Digital Crown para sair do modo sono. Antes, era necessário girar a peça para realizar a mesma ação.

Fotos

Conforme o engenheiro de software Joachim Fornallaz publicou no Twitter, será possível desfazer completamente as edições inseridas em uma foto. Além disso, a ferramenta de corte do macOS Ventura contará com a opção de ajuste de perspectiva.

Furthermore, Photos on iOS now has full undo support, and the crop tool on macOS now allows you to perform perspective adjustments on your photos! pic.twitter.com/5a0UUWiFKo — Joachim Fornallaz (@fjoachim) June 6, 2022

Outra função nada nova finalmente incorporada pelo iOS 16 é a de detectar imagens duplicadas. Serão mostradas aquelas que se encontram nessa condição na parte dos álbuns, bem como a opção de fundir ambas em uma só. O comunicador Brahm Shank mostrou como se encontra a função na primeira versão beta do sistema.

Duplicate detection in #iOS16 allows users to merge duplicates into one photo or video. #WWDC22 pic.twitter.com/iTe5bWQFcR — Brahm Shank (@brahmshank) June 7, 2022

Algo interessante adicionado é uma função que permite borrar objetos às margens do que está ao centro da foto. Assim, o sujeito da fotografia tem mais destaque, algo que se pode fazer ao capturar o momento, mas não deixa ser legal poder dar esse efeito via software. O produtor de conteúdo Ben Geskin mostrou os primeiros resultados em um tweet.

#iOS16 Now let’s you blur objects in the foreground of a photo for a more realistic looking depth of field effect. Works in both 1x and 3x 👏 Nice pic.twitter.com/Q1X1CA3nBh — Ben Geskin (@BenGeskin) June 7, 2022

Apple Music e Áudio Espacial

O serviço de streaming de músicas da Apple ganhou duas tímidas melhorias. A primeira é a possibilidade de escolher um artista como favorito e acompanhar atualizações sobre ele.

Já a segunda é uma ampliação na maneira de organizar músicas em playlists. As músicas mais antigas ficam em cima e as que vão sendo adicionadas à lista vão ficando para baixo. Só era possível manter essa ordem. Com o iOS 16, poder-se-á exibir as canções por ordem de título, artista, álbum ou data de lançamento, como mostrou o 9to5Mac.

Ainda em matéria de som, a função Áudio Espacial (disponível nos AirPods Pro e Max e em alguns fones da Beats) pode ser personalizada com a ajuda do sistema TrueDepth dos iPhones com Face ID, como mostrou Ben Geskin — como isso realmente impacta a nossa experiência, ainda é um mistério.

Comprar domínios no iCloud

O nosso leitor Vinícius Pinheiro encontrou uma opção de comprar domínios no iCloud. Ao escolher o domínio, o sistema leva o usuário ao site de hospedagem Cloudfare, de maneira que parece haver ao menos uma parceria com esse serviço (elas já trabalham juntas no recurso Retransmissão Privada do iCloud+). Mas é interessante ver a integração com esse recurso, que tem como base o uso do domínio no Mail do iCloud.

Permissão para copiar e colar

Desde o iOS 14, o sistema exibe um aviso quando algum aplicativo acessa a área de transferência do dispositivo. No iOS, como revelou o 9to5Mac, será necessária a permissão do usuário, com a exibição de um popup para decidir se o app pode colar a informação em questão.

Como se trata de uma versão beta, ainda em estágio inicial, não se sabem detalhes, como se haverá mais configurações do recurso nos Ajustes. Ainda assim, é interessante ver como essas opções de privacidade vão avançando no iOS e nos demais sistemas da Maçã.

Conversor de moedas integrado

A função Texto ao Vivo (Live Text) está ficando mais inteligente e isso incluirá um conversor de moedas. Ao apontar para algo que mostre um preço em uma moeda estrangeira, o recurso já exibirá a quanto equivale o valor na moeda de cujo país seja o usuário.

Alinhamento da escrita à mão

Outra função interessante adicionada, nesse caso no iPadOS, é a de alinhar escritas à mão com o Apple Pencil, ou outros acessórios similares. Após escrever, será possível selecionar o texto e tocar em uma opção para melhorar o alinhamento, como mostram as fotos do antes e depois abaixo publicadas pelo MacRumors.

Antes e depois

Não faz milagres, mas é bem legal.

Pequenas facilidades

Todo update traz o que se chamada de melhoria de qualidade de vida, cuja novidade consiste em facilitar o uso, sem necessariamente criar novos recursos. E temos alguns desses por aqui.

O primeiro, na verdade, advém de uma nova função. Com o iOS 16, o indicador de páginas da tela inicial, na parte inferior, também servirá de atalho para o Spotlight. Foi adicionada, então, uma opção para removê-lo, como informou o MacRumors.

Além disso, pessoas adicionadas numa lista compartilhada do aplicativo Lembretes receberão notificações quando uma tarefa for marcada como concluída ou outra for adicionada.

Ademais, assim como nas fotos, foi adicionada uma opção para mesclar contatos, como também mostrou o MR.

Ufa! De pouquinho em pouquinho, vemos que a Apple pensou em várias coisas ao mesmo tempo. É verdade que vários recursos novos não são exatamente… novidades, mas é muito bom ver o iPhone e os outros aparelhos da Maçã ganhando recursos e utilidades diferentes.

Fique ligado para descobrir junto conosco outras funções à medida que elas forem sendo reveladas! 😉