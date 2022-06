iOS 16 adiciona suporte a controles do Nintendo Switch

Taí uma novidade que ninguém esperava, mas que não deixa de ser extremamente bem vinda: como notou o desenvolvedor Riley Testut, da AltStore, a primeira versão beta do iOS/iPadOS 16 traz suporte aos controles do Nintendo Switch — tanto os divertidos Joy-Cons, que você conecta ao próprio console, quanto o Pro Controller, que tem um formato mais tradicional e é vendido à parte.

O 9to5Mac resolveu investigar a descoberta e confirmou que o iOS é capaz de se conectar normalmente aos controles, e os Joy-Cons podem inclusive ser utilizados de maneira flexível — assim como no Switch, você pode conectar os dois lados do controle como “um só” ou utilizá-los separadamente, permitindo que dois jogadores se divirtam ao mesmo tempo. É possível personalizar as preferências dos controles na área Bluetooth, dentro de Ajustes.

Mais do que isso, o site detectou que o iOS trará uma melhoria interessante no que diz respeito à compatibilidade de joysticks. Agora, este suporte é baseado nos chamados mobile assets do sistema, o que significa que a Apple poderá adicionar suporte a novos modelos de controles e acessórios sem necessariamente atualizar o sistema operacional como um todo.

De fato, além dos joysticks do Nintendo Switch, o iOS 16 já traz também suporte a um punhado de outros acessórios, como os da 8Bitdo, o MOGA XP5-X Plus e o gamepad F710, da Logitech. Mais modelos deverão ser incluídos em breve, e é possível que o suporte aos novos controles se estenda também ao macOS Ventura e ao tvOS 16 — vamos aguardar antes de cravar essa informação, entretanto.

Volantes e pedais no macOS Ventura

Falando sobre o macOS Ventura, especificamente, o MacRumors trouxe mais uma novidade interessante para os jogadores de plantão: o sistema passa a suportar uma série de volantes e pedais para videogames, como os modelos G29 e G920, da Logitech. As informações já estão devidamente listadas na página da Apple para desenvolvedores.

Juntando isso às novidades do Game Center, da API Metal 3 e a expansão das plataformas de jogos na nuvem, vemos o iPhone, o iPad e o Mac cada vez mais como substitutos (ou complemento) deveras capazes para consoles tradicionais.

Bem legal, não acham?

