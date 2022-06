iOS 16 prepara terreno para Tela Sempre Ativa do “iPhone 14 Pro”

A essa altura, já podemos dar basicamente como certo o rumor de que os “iPhones 14 Pro” receberão o recurso de Tela Sempre Ativa (Always-On Display) — dois dos insiders mais respeitados da indústria, Mark Gurman e Ross Young, já “confirmaram” a chegada da funcionalidade, que exibe de forma permanente algumas informações básicas (como relógio e notificações) na tela OLED com pouco gasto de energia.

Pois hoje, o 9to5Mac chegou com mais um reforço importante para essa expectativa: de acordo com o site, os códigos da primeira versão beta do iOS 16 já trazem várias referências à Tela Sempre Ativa, sinalizando que o sistema está de fato preparando o terreno para a chegada do recurso.

Mais precisamente, os três frameworks encontrados iOS 16 relacionados à Tela Sempre Ativa são utilizados para administrar a luz de fundo da tela dos aparelhos — justamente um dos aspectos cruciais para o funcionamento do recurso. Os códigos se relacionam com diferentes elementos do sistema operacional, como a tela bloqueada e o Springboard (processo interno do iOS que gerencia a tela de Início).

Segundo o 9to5Mac, a Apple pode estar testando a Tela Sempre Ativa nos iPhones 13 Pro, mas não necessariamente o recurso chegará aos aparelhos já existentes com a nova versão do sistema operacional. Isso porque um dos pontos importantes para a funcionalidade é uma taxa de atualização (frequência) de tela ainda menor, para não afetar a bateria dos aparelhos — a tela ProMotion dos iPhones 13 Pro [Max] pode variar entre 10Hz e 120Hz, e um vindouro “iPhone 14 Pro [Max]” poderia reduzir ainda mais essa taxa mínima (para, digamos, 1Hz).

Por outro lado, já sabemos que o iOS 16 traz novidades significativas para a tela bloqueada do sistema, especialmente no quesito personalização. A chegada da Tela Sempre Ativa complementaria de forma bem interessante esse rol de novidades — e, ainda que seja (provavelmente) exclusivo dos “iPhones 14 Pro”, o recurso certamente será muito bem-vindo.