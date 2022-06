iOS/iPadOS 16: que recursos não chegarão a todos os iPhones e iPads compatíveis

Embora já saibamos quais dispositivos serão compatíveis com o iOS 16 e o iPadOS 16, os quais foram anunciados ontem durante de keynote de abertura da WWDC22, infelizmente nem todos os novos recursos dos futuros sistemas estarão disponíveis em todos esses aparelhos.

De fato, ontem mesmo falamos que somente alguns iPhones compatíveis com o iOS 16 poderão usufruir de um recurso interessante que chegará com a nova versão: a possibilidade de usar o Face ID com o aparelho na horizontal. E, pelo menos na primeira versão beta do iOS 16, o recurso está limitado à família de iPhones 13, segundo o 9to5Mac. 😳

A lista, porém, não acaba aí — portanto vamos conferir a seguir quais outros recursos não chegarão a todos os modelos de iPhones e iPads.

iOS 16

As funcionalidades do iOS 16 a seguir estarão disponíveis somente para iPhones XR, XS e XS Max em diante. São eles:

Texto ao Vivo em vídeos : pause o vídeo em qualquer quadro que contenha um texto para usar recursos conhecidos, como copiar, traduzir, pesquisar e compartilhar.

: pause o vídeo em qualquer quadro que contenha um texto para usar recursos conhecidos, como copiar, traduzir, pesquisar e compartilhar. Ações rápidas no Texto ao Vivo : está ainda mais simples fazer ligações, acessar sites, converter moedas, traduzir idiomas e usar outras funções em fotos, vídeos e no app Câmera.

: está ainda mais simples fazer ligações, acessar sites, converter moedas, traduzir idiomas e usar outras funções em fotos, vídeos e no app Câmera. Emoji em textos : você pode inserir emoji ao enviar mensagens com Siri.

: você pode inserir emoji ao enviar mensagens com Siri. Descobrir recursos e aplicativos com a Siri : abra um aplicativo e pergunte: “Ei Siri, o que posso fazer aqui?” ou você pode perguntar sobre um aplicativo específico dizendo, por exemplo, “Ei Siri, o que posso fazer com o iRobot?”.

: abra um aplicativo e pergunte: “Ei Siri, o que posso fazer aqui?” ou você pode perguntar sobre um aplicativo específico dizendo, por exemplo, “Ei Siri, o que posso fazer com o iRobot?”. Nova experiência de Ditado : você pode se mover com fluidez entre voz e toque. Digite com o teclado, toque no campo de texto, mova o cursor e insira sugestões do QuickType, tudo sem precisar interromper o Ditado.

: você pode se mover com fluidez entre voz e toque. Digite com o teclado, toque no campo de texto, mova o cursor e insira sugestões do QuickType, tudo sem precisar interromper o Ditado. Continuidade com Câmera : use o poderoso sistema de câmera do iPhone como sua webcam do Mac. Funciona com ou sem fio, e seu Mac pode alternar automaticamente para usar o iPhone como entrada de câmera quando você o aproxima do Mac.

: use o poderoso sistema de câmera do iPhone como sua webcam do Mac. Funciona com ou sem fio, e seu Mac pode alternar automaticamente para usar o iPhone como entrada de câmera quando você o aproxima do Mac. Adicione medicamentos usando a câmera do iPhone : você pode adicionar medicamentos rapidamente usando a câmera do iPhone. Basta posicionar o rótulo do medicamento no quadro e você verá os resultados para o nome, a dosagem e a forma do medicamento.

: você pode adicionar medicamentos rapidamente usando a câmera do iPhone. Basta posicionar o rótulo do medicamento no quadro e você verá os resultados para o nome, a dosagem e a forma do medicamento. Pesquisa de imagens em mais aplicativos : acesse o Spotlight na Tela de Início para ver resultados mais detalhados, sugestões inteligentes e uma busca melhorada de imagens em apps como Mensagens, Notas e Arquivos. Você também pode iniciar um timer ou usa um atalho direto do Spotlight.

: acesse o Spotlight na Tela de Início para ver resultados mais detalhados, sugestões inteligentes e uma busca melhorada de imagens em apps como Mensagens, Notas e Arquivos. Você também pode iniciar um timer ou usa um atalho direto do Spotlight. Destaque do fundo: você pode realçar facilmente o personagem ou objeto principal do fundo de uma imagem ou colocar em evidência removendo o fundo. Esse recurso está disponível no Fotos, na Captura de Tela, na Visualização Rápida, no Safari, entre outros.

Já os recursos a seguir estarão disponíveis somente para iPhones 11 em diante:

Legendas ao vivo : as transcrições são geradas automaticamente em tempo real para usuários surdos ou com deficiência auditiva, para que possam acompanhar mais facilmente conversas, áudio e vídeo.

: as transcrições são geradas automaticamente em tempo real para usuários surdos ou com deficiência auditiva, para que possam acompanhar mais facilmente conversas, áudio e vídeo. Palco Central e Desk View: com a Continuidade com Câmera, o Palco Central permite ajuste o enquadramento em uma videochamada no Mac com seu iPhone conforme você se move para mantê-lo centrado no quadro. Já o Desk View usa a câmera ultra-angular do iPhone para que você mostre o que está em sua mesa durante uma videoconferência. Ele imita uma câmera suspensa e permite que você compartilhe a sua mesa e seu rosto ao mesmo tempo, sem a necessidade de configurações complicadas.

Já a novidade abaixo poderá ser usada apenas em iPhones 12 Pro [Max] e 13 Pro [Max].

Detecção de Porta: percorra os últimos metros até seu destino identificando uma porta, a distância até ela e como abri-la. A Detecção de Porta também lê detalhes importantes em voz alta, como números de sala e símbolos de acessibilidade para cadeira de rodas.

Por último, as funcionalidades a seguir estarão disponíveis apenas para os iPhones 13.

Melhorias no modo Retrato : o modo Retrato permite desfocar objetos em primeiro plano de uma foto para obter um efeito de profundidade de campo com aparência mais realista.

: o modo Retrato permite desfocar objetos em primeiro plano de uma foto para obter um efeito de profundidade de campo com aparência mais realista. Melhorias no modo Cinema: ao gravar vídeos no modo Cinema, o efeito de profundidade de campo é mais preciso para ângulos de perfil e ao redor das bordas de cabelos e óculos.

iPadOS 16

O próximo sistema operacional dos tablets da Maçã também limitará recursos importantes aos modelos equipados com o chip M1 — ou seja, o iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração), o iPad Pro de 11 polegadas (3ª geração) e o iPad Air de quinta geração. São eles:

Stage Manager : faça várias tarefas ao mesmo tempo de uma nova forma mais simples. Mude as janelas dos apps para o tamanho que quiser. E, pela primeira vez no iPad, veja diversos apps sobrepostos na mesma tela.

: faça várias tarefas ao mesmo tempo de uma nova forma mais simples. Mude as janelas dos apps para o tamanho que quiser. E, pela primeira vez no iPad, veja diversos apps sobrepostos na mesma tela. Modo de redimensionamento: mude a resolução da tela e ganhe mais espaço para trabalhar. Aumentando a densidade de pixels, você vê mais nos seus apps, o que é muito útil ao utilizar a Split View.

Os recursos a seguir estarão disponíveis minimamente no iPad de oitava geração, no iPad mini de quinta geração, no iPad Air de terceira geração, no iPad Pro de 11 polegadas (1ª geração) e no iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração):

Recursos avançados para jogos : o Metal 3 ajuda desenvolvedores a levar os jogos para outro nível, enquanto o MetalFX Upscaling oferece aos jogadores uma sensação de resposta mais rápida e visual impressionante com uma alta taxa de quadros. Ele acelera a renderização de cenas complexas, utilizando uma ampliação inteligente com antiserrilhamento temporal.

: o Metal 3 ajuda desenvolvedores a levar os jogos para outro nível, enquanto o MetalFX Upscaling oferece aos jogadores uma sensação de resposta mais rápida e visual impressionante com uma alta taxa de quadros. Ele acelera a renderização de cenas complexas, utilizando uma ampliação inteligente com antiserrilhamento temporal. Texto ao Vivo em vídeos : vide iOS 16.

: vide iOS 16. Ações rápidas no Texto ao Vivo: vide iOS 16.

A próxima funcionalidade será compatível com o iPad Pro de 12,9 polegadas (4ª e 5ª geração) e posteriores, bem como o iPad Pro de 11 polegadas (2ª e 3ª geração) e posteriores.

Detecção de Porta: vide iOS 16.

Por fim, o recurso a seguir estará disponível somente para o iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração) com tela Liquid Retina XDR.

Modo de Referência: exibe referência de cor dos padrões mais populares, além dos formatos de vídeo SDR e HDR. Use o iPad Pro sozinho ou como tela de referência com o Sidecar no Mac quando a precisão de cor for essencial para o trabalho.

Vale notar que os testes com os novos sistemas estão apenas no início, portanto pode ser que a compatibilidade de algum dos recursos acima seja alterada até o lançamento oficial dos sistemas — o que é incomum, mas pode acontecer.