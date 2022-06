Kuo: Apple deverá anunciar seu headset em janeiro de 2023

Mesmo com algumas expectativas, a keynote de abertura da WWDC22 passou sem nenhuma menção ao tal “realityOS”, possível sistema operacional que há de equipar o vindouro headset da Apple. Isso não significa, entretanto, que os planos acerca do dispositivo estejam atrasados: de acordo com Ming-Chi Kuo, nós poderemos conhecer o mais novo produto de Cupertino dentro de menos de um ano.

O analista compartilhou hoje suas mais novas previsões acerca do cronograma do headset da Maçã. Segundo Kuo, com os testes de engenharia possivelmente iniciados já no terceiro trimestre deste ano, a Apple organizará um evento especial em janeiro de 2023 para apresentar o produto ao mundo.

5. Hitting store shelves before WWDC 2023. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 7, 2022

Nas previsões de Kuo, os primeiros kits de desenvolvimento começarão a ser distribuídos aos desenvolvedores entre duas e quatro semanas após o evento, e a pré-venda do headset será iniciada em algum momento do segundo trimestre. O lançamento em si deverá ocorrer um pouco antes da WWDC23, segundo as fontes do analista.

Caso confirmadas, as previsões de Kuo adiam um pouco as expectativas da indústria de rumores acerca do headset da Maçã — entre os principais analistas, o palpite era de que o dispositivo começaria a chegar às mãos dos consumidores já no primeiro trimestre de 2023, o que parece não ser o caso. De acordo com o analista, o “atraso” pode ser justificado pelos problemas de produção em Xangai causados pelos novos lockdowns implementados pelo governo chinês.

O fato é que, pelo visto, a coisa toda está se concretizando. Falta pouco, pessoal!