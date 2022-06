macOS Ventura ganha apps Relógio, Tempo e Ajustes do Sistema

Como esperado, a Apple anunciou ontem na abertura da WWDC22 as futuras versões de seus sistemas operacionais — incluindo, obviamente, o macOS Ventura 13. Como sempre, a Maçã fez uma seleção do que considera serem as principais novidades dos SOs, mas (obviamente) algumas sequer foram mencionadas.

Publicidade

A maior parte dessas novidades extras se trata de pequenos incrementos, que vão aparecendo com o tempo — conforme desenvolvedores e bisbilhoteiros de plantão vão descobrindo. E é sobre algumas delas que vamos falar, aqui!

Ajustes de Sistema

Nos últimos anos, a Apple vem tentando aproximar cada vez mais o macOS do iOS/iPadOS, principalmente em termos visuais. Uma das diferenças frequentemente apontadas entre os dois sistemas se dá por causa das Preferências do Sistema, que no macOS Ventura passarão a se chamar… Ajustes do Sistema.

Além do nome semelhante ao do sistema operacional de iPhones/iPads, a área também contará com uma mudança visual interessante. Agora, em vez de uma grade com diferentes ícones, há uma barra lateral bem familiar aos Ajustes do iOS e do iPadOS, como mostrou o MacRumors.

Os menus estão separados por espécies de “categorias”, com a primeira exibindo ajustes de conectividade (Wi-Fi, Bluetooth, Rede e VPN), uma outra exibindo ajustes de notificação e Foco, e assim por diante — algo, de certa forma, semelhante a um conceito que mostramos aqui recentemente.

Publicidade

Claramente ainda há arestas a serem aparadas na interface, mas o caminho que estão trilhando parece bacana.

Apps Tempo e Relógio

Algumas decisões da Maçã acerca de quais funcionalidades ou apps estarem em um sistema operacional e/ou não em outro não são muito criteriosas — tanto que um simples app de Calculadora até hoje não existe no iPadOS.

Publicidade

No caso do macOS, o software que nos auxilia com as contas matemáticas está lá há muito tempo, mas isso não acontece com outros aplicativos básicos como o Relógio (Clock) e o Tempo (Weather), que podem ser bastante úteis quando não temos o iPhone por perto.

Bem, a partir do Ventura os dois chegarão ao catálogo de apps nativos do macOS, ambos redesenhados especialmente para o SO. Agora, será possível fazer coisas básicas como definir um timer ou um cronômetro também usando o computador.

Ferramentas de acessibilidade

Assim como vem fazendo nos últimos anos no iOS, a Apple também está incrementando bastante o macOS com recursos de acessibilidade, os quais facilitam a vida de quem conta com alguma necessidade especial — ou até mesmo de quem gosta de mais facilidade na hora de realizar certas tarefas.

Publicidade

Com o macOS Ventura, os usuários terão acesso a Legendas Ao Vivo (Live Captions) para todo o conteúdo de áudio reproduzido no SO, bem como um recurso que possibilita digitar para que um áudio seja gerado durante chamadas. Há também um Verificador de Texto para suportar revisão para usuários do VoiceOver.

O Legendas Ao Vivo, no entanto, estará disponível em versão beta somente em inglês — pelo menos de início — e só funcionará em computadores equipados com processadores da Maçã. Até o lançamento oficial do macOS Ventura, no entanto, novos idiomas poderão ser adicionados.

Segurança

Também há um foco muito grande em segurança na futura versão do macOS. Segundo a Apple, haverá um fortalecimento do sistema operacional com novas ferramentas de segurança que o tornarão mais resistente a ataques.

Uma das ferramentas apresentadas pela empresa é o Rapid Securit Response. Sem muitos detalhes mencionados, o recurso funcionará entre as atualizações normais, para manter a segurança do sistema operacional sem a necessidade de uma reinicialização.

Além disso, dispositivos conectados ao Mac via USB-C ou Thunderbolt terão que pedir permissão do usuário para fazer troca de dados no novo sistema — conforme coberto pelo The Verge.

Vale recordar que outro recurso de segurança que está sendo implementado é o login sem senha — recurso detalhamos em outro artigo.

O macOS Ventura entrou ontem na sua fase beta, e só deverá ser lançado para o grande público em setembro/outubro.