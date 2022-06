Meta Quest ganha integração com o app Saúde da Apple

Em março passado, a Meta anunciou que o Meta Quest (anteriormente Oculus Quest) ganharia integração com o aplicativo Saúde (Health), para permitir que usuários visualizem dados dos exercícios feitos com o headset diretamente no app nativo do iOS de forma automática — atualmente, os dados devem ser colocados manualmente.

Inicialmente anunciado para abril, o suporte finalmente chegou e permite rastrear as estatísticas dos exercícios praticados com o auxílio de realidade virtual (VR) e exibi-las diretamente no iPhone.

Para exibir os dados no Saúde, é preciso instalar no smartphone o app Oculus, o qual sincroniza os dados de exercício do headset com o aplicativo Move, que é o rastreador fitness incorporado ao Meta Quest.

É pelo Move que o usuário deve definir metas para visualizar quantas calorias queimou e quantos minutos passou se exercitando. Antes, o software era a única maneira de ter acesso a essas informações — o que só era possível durante o uso do headset.

Para configurar a integração entre o Meta Quest e o Saúde, é muito simples. Depois de configurar o app Move no dispositivo e optar por sincronizá-lo ao telefone através do app Oculus, é só ativar a sincronização também com o Apple Health através da guia “Aplicativos Conectados”.