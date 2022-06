Veja as limitações de Macs Intel no macOS Ventura 13

Ao contrário do macOS Monterey 12, o recém-anunciado macOS Ventura 13 chegou com uma lista bem menos extensa de recursos que só podem ser usufruídos por donos de máquinas equipadas com chips Apple Silicon. Mesmo assim, quem usa um Mac Intel ainda terá que lidar com algumas limitações na nova versão do sistema — algo que não ficou muito claro na apresentação de ontem.

Como a Apple deixou para explicar nas letrinhas miúdas no seu site oficial, muita gente pode acabar baixando o novo sistema e se decepcionando com a ausência da algumas das novidades anunciadas durante a WWDC22. Para que isso não ocorra, tratamos de reunir, neste artigo, todas as limitações esperadas para quem ainda não fez o upgrade de sua máquina.

Vamos conferir?

Legendas Ao Vivo

A primeira dessas limitações diz respeito às Legendas Ao Vivo (Live Captions) — recurso de acessibilidade que permite a transcrição de qualquer conteúdo em áudio reproduzido pelo Mac ou som capturado em um ambiente. Como comentamos, essa novidade só estará disponível em máquinas equipadas com chips das famílias M1 e M2 (além de iPhones e iPads, é claro).

Uma possível explicação para essa exclusividade tem nome e sobrenome: Neural Engine — tecnologia presente apenas nos chips da Apple. Como o recurso depende de altas doses de aprendizado de máquina (machine learning, ou ML) para funcionar, é natural que os Macs Intel tenham ficado de fora da festa — por mais frustrante que isso possa ser.

Modo de referência

Outro recurso exclusivo de computadores mais recentes é o novo modo de referência de cor com o Sidecar — ferramenta que, entre outras coisas, permite calibrar as cores da tela de um iPad Pro de 12,9 polegadas usando um Mac como base. Essa ferramenta é especialmente útil para quem curte usar o tablet como uma espécie de monitor secundário.

Vale notar que essa limitação não fica presa só no Mac, já que apenas donos de iPads Pro de 12,9 polegadas com o chip M1 — ou seja, o modelo mais recente — podem ativar o novo modo. Além do SoC, a tela Liquid Retina XDR (Mini-LED) do tablet também é um dos fatores que contribuíram para essa exclusividade.

Ditado

Assim como no iPhone, o novo Ditado chega ao macOS Ventura completamente repaginado, incluindo a pontuação automática e a troca suave entre os comandos de voz e a digitação no teclado. Usuários de máquinas Intel, entretanto, terão que lidar com uma pequena limitação: emojis.

Como demonstrado pela Apple durante a WWDC22, o novo Ditado permitirá que o usuário escolha um emoji específico apenas falando seu nome durante a digitação, agilizando todo o processo. Tal como as Legendas Ao Vivo, esse detalhe também depende fortemente do Neural Engine, o que acabou acarretando nessa exclusividade.

O macOS Ventura estará disponível no fim do ano para MacBooks Pro (2017 ou superior), MacBooks Air (2018 ou superior), iMacs (2017 ou superior), Macs mini (2018 ou superior), Macs Pro (2019 ou superior) e, é claro, para o Mac Studio.

Vale lembrar que a primeira beta do sistema para desenvolvedores já está disponível para download.