Vídeo: a nova tela bloqueada do iOS 16

Ontem, como vocês acompanharam aqui no MacMagazine, a Apple nos apresentou as principais novidades que chegarão este ano com o iOS 16 e seus outros sistemas operacionais.

Publicidade

No caso dos iPhones, logo de cara o sistema nos apresenta com uma novíssima e bastante personalizável tela bloqueada. E é ela que estreia a nossa tradicional série de vídeos sobre as novidades de todos os SOs.

Como vocês verão, agora podemos criar múltiplas telas bloqueadas e configurá-las com wallpapers, cores e fontes diferentes, bem como adicionar múltiplos widgets. Há uma forte inspiração no watchOS, em todo o funcionamento da coisa.

Em certos modelos de iPhones, conforme noticiamos ontem, outra novidade bacana é que o Face ID passará a funcionar com o aparelho na horizontal. Finalmente, hein Apple! 😅

Apoio: Autodesk

A Autodesk está mudando a maneira como criamos e projetamos o mundo. De edifícios mais verdes a produtos mais inteligentes a filmes blockbusters hipnotizantes, os softwares Autodesk ajudam nossos clientes a projetar e fazer um mundo melhor para todos!