watchOS 9 ganha teclado preditivo com suporte ao português

Ontem, durante a keynote de abertura da WWDC22, a Apple finalmente anunciou as novas versões de seus principais sistemas operacionais, incluindo o watchOS 9. Como é de costume, nem todas as novidades introduzidas pela empresa para os seus relógios chegaram a ser comentadas no evento, algumas ficando reservadas para serem descobertas por desenvolvedores durante os testes com os sistemas.

Uma dessas novidades diz respeito ao teclado QWERTY do Apple Watch Series 7, que agora traz suporte ao nosso tão amado português brasileiro — após quase um ano de espera. Como comentamos aqui, além do famoso pt-br , o teclado virtual do watchOS 9 também reconhece agora o francês, o alemão, o italiano, o japonês e o espanhol (México, Espanha e América Latina).

Para a infelicidade de donos de relógios mais antigos, o recurso continua exclusivo do Apple Watch Series 7 devido ao seu maior tamanho de tela — embora apps de terceiros já tenham conseguido colocar teclados completos em modelos anteriores. Com isso, usuários brasileiros do dispositivo poderão escrever manualmente em vez de ditar um texto no relógio.

QuickType

A Maçã aproveitou essa expansão dos idiomas reconhecidos pelo watchOS 9 para adicionar também seu próprio teclado preditivo ao relógio — também conhecido como QuickType.

Presente nos iPhones e iPads desde o iOS 8, o QuickType mostra sugestões de palavras acima do teclado que tentam prever exatamente o que o usuário está digitando — além de possíveis correções. No watchOS 9, a novidade deverá tornar a digitação bem mais ágil.

Underrated watchOS 9️⃣ feature: QuickType comes to Apple Watch ⌚️ pic.twitter.com/pgWJw5q1dB — Brahm Shank (@brahmshank) June 7, 2022

Essas e outras novidades do watchOS 9 chegarão para usuários até o fim do ano, embora uma versão beta do sistema para desenvolvedores já esteja disponível. Usuários comuns que desejarem testar as novidades mais cedo precisarão esperar até o lançamento da versão beta pública do watchOS 9, prevista para o próximo mês.

via MacRumors