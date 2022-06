WhatsApp testa pedidos em chats e renomear dispositivos conectados

O WhatsApp continua em seus testes frenéticos e, é claro, continuamos aqui esperando que eles virem realidade ao público geral. Enquanto isso não acontece, o WABetaInfo continua divulgado todos as novas possibilidades que estão sendo testadas.

Desta vez, dois novos recursos foram trazidos pelo site e poderão integrar futuramente o WhatsApp Business. O primeiro se trata de um novo atalho “pedido” dentro de um chat para realizar uma compra. Com ele, negócios poderão criar um pedido personalizado para aquele cliente do chat, com quantidade específica, preço e mais. O atalho já está sendo testado tanto em dispositivos Android quanto na versão Desktop.

O segundo recurso permite que os negócios renomeiem dispositivos conectados. A opção fica disponível assim que você conecta um dispositivo e você pode modificar novamente caso queira.

Quando você escolher um nome personalizado, só você o verá — seus clientes não terão acesso a isso, claro. Esse recurso já está disponível para testes em dispositivos com iOS e Android, também.

Outra novidade surgiu — agora para o cliente normal do WhatsApp — mostrando que a empresa está testando a visualização de Status diretamente na lista de chats. Isso vai possibilitar que vejamos se alguém com quem estamos conversando publicou algo no Status recentemente, e não será possível desabilitar nas configurações. Esse recurso está sendo testado tanto no iOS quanto no Android.

Eles estão realmente trabalhando por trás dos panos. Vamos ver o que de fato sai desse forno para os clientes do app!