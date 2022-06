3ª temporada de “Ted Lasso” deverá realmente ser a última

As notícias sobre a possível (curta) duração de “Ted Lasso” não são exatamente recentes: há cerca de um ano e meio, o produtor Bill Lawrence já havia afirmado que a série deveria durar apenas três temporadas. Alguns meses depois, porém, o próprio Jason Sudeikis deu aos fãs esperanças de que a produção poderia ir além disso.

Bom… ao que tudo indica, o que é bom dura pouco, mesmo — e a série arrasa-quarteirões do Apple TV+ deverá realmente ser encerrada em sua próxima temporada. Ao menos foi o que deixou subentendido o ator Brett Goldstein, intérprete de Roy Kent e um dos roteiristas da série, em entrevista recente ao jornal Sunday Times.

Quando perguntado se a terceira temporada de “Ted Lasso” seria realmente a última, Goldstein respondeu o seguinte:

Estamos escrevendo desta forma. Tudo foi planejado como três [temporadas] desde o início. Alerta de spoiler: todo mundo morre.

Apesar do tom de despedida, o ator/roteirista não chegou a cravar o fim da série em sua próxima temporada. Ele afirmou:

Essa historia que está sendo contada — esse arco de três temporadas — é a história que eu vejo, conheço e entendo. Estou muito feliz que eles estejam dispostos a pagar por essas três temporadas. Em relação ao que acontece depois disso, quem sabe? Eu não sei.

Uma possibilidade levantada pelo Deadline é a de que a história de “Ted Lasso” poderá seguir em outros formatos, não necessariamente com novas temporadas completas. Além da hipótese de um filme para os personagens da produção, também há a chance de os produtores seguirem uma longa tradição britânica e avançar a narrativa com especiais sazonais (de Natal ou Ano Novo, por exemplo).

Isso, claro, é pura especulação — para sabermos qual será de fato o destino de “Ted Lasso”, precisaremos aguardar mais algum tempo. Qual é a sua torcida?

