Analista prevê novo Mac mini com chip “M2 Pro” de 3nm

Com o chip M2 oficialmente entre nós, os rumores agora estão voltados para as próximas versões de chips da nova família — entre eles o “M2 Pro”, o qual poderá começar a ser produzido em massa a partir de um processo de 3 nanômetros ainda este ano. As informações vêm do analista da Haitong International Research, Jeff Pu.

De acordo com ele, o futuro SoC terá 8 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência, ou seja, CPU de 12 núcleos e a mesma GPU de 10 núcleos do chip M2.

Segundo Pu, o chip “M2 Pro” poderá equipar um novo Mac mini, cujo lançamento é esperado para o ano que vem. Vale notar que, em março passado, algumas fontes também afirmaram que a Apple estava trabalhando em um novo Mac mini com o chip “M2 Pro”.

A tempo, é importante ressaltar que a possibilidade de o “M2 Pro” ser fabricado com um processo de 3nm é bastante remota, para não dizer inexistente — afinal, assim como o chip M1 Pro, ele nada mais deverá ser do que dois chips M2 ligados, o qual é fabricado pelo processo de 5nm aprimorado. É mais provável, portanto, que a Apple reserve o processo de 3nm para os futuros chips “M3”.

Headset e modem

Pu também acredita que o headset de realidade aumentada/virtual da Apple será lançado no segundo trimestre de 2023. Mais precisamente, o analista prevê que o dispositivo será anunciado após o Ano Novo Chinês e entrará em produção em fevereiro de 2023 — o que está mais ou menos alinhado com as recentes previsões de Ming-Chi Kuo.

Por fim, Pu também afirmou que a Apple vai produzir seus próprios modems para iPhones a partir de 2023, além de reafirmar suas previsões de que os “iPhones 15 Pro” contarão com uma lente periscópio para zoom óptico ampliado.

