Apple explica Stage Manager ser limitado a iPads com M1

Quando a Apple anunciou o recurso Stage Manager na keynote de abertura da WWDC22, usuários de iPads comemoraram… mas por pouco tempo. Logo, foi divulgado que somente os iPads com M1 (ou seja, iPads Pro e Air Mais recentes) seriam compatíveis com a novidade. Mas por quê?

Seguindo a revolta dos usuários, o DigitalTrends foi até a Apple em busca de uma resposta. De acordo com a empresa, o Stage Manager é exclusivo para iPads com chip M1 por conta do recurso de troca (swap) rápida de memória do iPadOS 16.

Nos iPads, o Stage Manager é o vislumbre da verdadeira multitarefa nos dispositivos, que permite ter até oito aplicativos na tela ao mesmo tempo (quatro no próprio tablet e quatro em um monitor externo), o que demanda bastante performance do tablet.

Com a troca rápida de memória, o processamento teria mais potência e seria mais rápido, já que os aplicativos “converteriam” armazenamento em RAM .

Sendo assim os dispositivos que receberão a novidade são esses:

iPad Air (5ª geração);

iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração);

iPad Pro 11 polegadar (3ª geração).

Para o restante de nós, órfãos de um iPad com M1, teremos que nos contentar com as outras novidades do iPadOS 16.

