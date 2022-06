Apple TV+: série sobre Benjamin Franklin ganha novos nomes

Após meses de silêncio, a vindoura (e ainda não nomeada) série original do Apple TV+ baseada na vida de Benjamin Franklin — um dos principais nomes da Guerra de Independência dos Estados Unidos — finalmente ganhou novos detalhes. Após a confirmação de Michael Douglas como a estrela principal da produção, o Deadline divulgou hoje oito novos nomes para a sua lista de talentos.

Os recém chegados são: Noah Jupe (“Extraordinário”), Ludivine Sagnier (“Lupin”), Thibault de Montalembert (“Dix pour cent”), Daniel Mays (“Rogue One: Uma História Star Wars”), Assaad Bouab (“Dix pour cent”), Eddie Marsan (“Ray Donovan”), Jeanne Balibar (“Irma Vep”) e Theodore Pellerin (“Tem Alguém na Sua Casa”).

Baseada no livro “A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America”, de Stacy Schiff, a série terá oito episódios e mostrará como Franklin (interpretado por Douglas), no auge dos seus 70 anos de idade, conseguiu convencer a monarquia francesa a apoiar a revolução e a subscrever o experimento da democracia dos EUA.

Na produção, Jupe viverá Temple Franklin — o neto do lendário diplomata americano. Enquanto isso, Sagnier e Montalembert interpretarão a compositora Madame Brillon e o diplomata francês Vergennes, respectivamente.

Mays, por sua vez, assumirá o papel de Edward Bancroft, enquanto Bouab e Marsan darão vida a Beacumarchais e John Adams, respectivamente. Balibar e Pellerin serão, por fim, Helvetius e Lafayette, nesta ordem.

A série é uma coprodução entre o ITV Studios America e o Apple Studios, e foi escrita pelo escritor vencedor do WGA Award, Kirk Ellis (“John Adams”), o qual também atuará como produtor executivo ao lado do diretor Tim Van Patten (“Game of Thrones”), Douglas, Richard Plepler, Tony Krantz (“Twin Peaks”) e Mark Mostyn (“Cruella”). Schiff, por sua vez, atuará como coprodutora executiva.

Ainda não há informações sobre o nome oficial da série ou o início de suas filmagens. Entretanto, ainda segundo o Deadline, parte de seus episódios serão gravados em Versalhes, nos arredores de Paris (França). Nós, como sempre, ficaremos de olho em futuras atualizações.

